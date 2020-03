Košarkarji lige NBA bodo virus čutili tudi na plačilni listi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koronakriza bo imela dolgoročne in globalne posledice. Čutili jo bodo tudi zvezniki lige NBA.

Igralci v najmočnejši košarkarski ligi NBA se bodo zaradi koronavirusa morali sprijazniti z znižanjem plač. Po poročanju spletne strani ESPN naj bi košarkarji v začetku prihodnjega tedna še dobili dogovorjene pogodbene zneske, so pa zaradi zaustavitve vseh dejavnosti v ligi pod vprašajem izplačila sredi aprila.

Košarkarska moštva so zaradi pandemije koronavirusa, zaradi katere so pred dobrim tednom dni prekinila vse aktivnosti v ligi, ostala brez prihodkov, ki jih ustvarjajo na račun tekem.

Namesto predvidenih 82 tekem so jih košarkarji odigrali od 63 do 67, kar je 77 do 82 odstotkov od predvidenih, plačila sredi naslednjega meseca naj bi bila zato okrog 90-odstotna glede na pogodbene zneske.

Vodstvo NBA razmišlja, da bi sprožilo določila v pogodbah, ki dovoljuje klubom znižanja plač v primeru izjemnih razmer, kot so vojne, naravne nesreče in epidemije.

Komisar NBA Adam Silver je omenil, da bo prekinitev vseh dejavnosti trajala najmanj mesec dni. Tako dolga prekinitev ne bo vplivala le na konec letošnje sezone, ampak tudi na začetek naslednje, vse skupaj pa je zdaj nemogoče napovedovati.

