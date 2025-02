Slovenke v pričakovanju pete zaporedne uvrstitve na Eurobasket

Slovenske košarkarice danes ob 18. uri v Bolgariji čaka prva od dveh odločilnih tekem za uvrstitev na junijsko evropsko prvenstvo. Slovenke imajo vse vajeti v svojih rokah in so na pragu pete zaporedne uvrstitve na EP.

Slovenke so po štirih krogih vodilna reprezentanca skupine B. Dosegle so tri zmage in doživele en poraz, sledita jim Madžarska in Finska z dvema zmagama in porazoma, Bolgarija pa je zbrala zmago in tri poraze. Na prvenstvo bodo napredovale zmagovalke vseh osmih kvalifikacijskih skupin in štiri najboljše drugouvrščene reprezentance.

"V ekipi vlada odlično vzdušje. Vsa dekleta smo izjemno vesela, da je z nami znova kapetanka Teja Oblak, ki naši igri daje dodatno širino. Zavedamo se, kaj nam prihajajoči tekmi prinašata. Vse je v naših rokah in uvrstitve na Eurobasket si razumljivo močno želimo. V Bolgariji nas prav gotovo čaka zelo fizična tekma. Bolgarke so že večkrat pokazale, da znajo biti zelo nevarna ekipa. Osredotočene moramo biti na lastno igro in jim vsiliti svoj ritem v obrambi in napadu," je pred tekmo za spletno stran Košarkarske zveze Slovenije dejala Ajša Sivka.

V nedeljo ob 18. uri se bo Slovenija na Kodeljevem v Ljubljani pomerila še s Finsko.

Kvalifikacije za EP 2025, 5. krog:

Četrtek, 6. februar: