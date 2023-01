Prepelič gosti Partizan, Tobey na španskem derbiju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klemen Prepelič je z Valencio pri devetih zmagah in desetih porazih.

V evroligi je po 19 odigranih krogih še naprej na vrhu velika gneča. Vodilni Real Madrid ima le zmago več od najbližjih zasledovalcev, ki so uvrščeni na mesta od drugega do petega. 20. krog se bo začel danes z obračunom Fenerbahčeja in Monaca, Barcelona Mika Tobeyja bo gostovala pri Baskonii, zvečer pa zahtevno delo čaka Valencio s Klemnom Prepeličem, ki bo gostila beograjski Partizan.