Crvena zvezda nadigrala Monaco, trenerja gostov premagala čustva

Saša Obradović je pred leti nosil dres Crvene zvezde, zdaj pa si služi košarkarski kruh kot trener Monaca. Ko je gostoval v srbski prestolnici pri ljubljenem klubu, so ga navijači rdeče-belih pričakali z velikim aplavzom, nato pa so ganjenega Obradovića ponesla čustva. V solzah je odšel do sredine igrišča, pokleknil in na parketu poljubil dres beograjskega kluba. Crvena zvezda je njegove varovance premagala za +23 in dočakala deseto zmago.

V petek bo Klemen Prepelič z Valencio na delu pri ekipi Lyon-Villeurbanne, Barcelona z Mikom Tobeyjem pa bo gostila prvaka Anadolu Efes.

Evroliga, 19. krog:

Četrtek, 12. januar:

Petek, 13. januar:

Lestvica: