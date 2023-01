Ekipa iz Dubaja v evroligi? "To je vrhunska ideja!"

Ko je generalni direktor košarkarske evrolige Marshall Glickman decembra razkril, da se želijo tekmovanju priključiti Združeni Arabski Emirati z ekipo iz Dubaja, so številni dvignili obrvi. Obenem bi ligo razširili na 24 ekip in igrali po vzoru lige NBA (dve konferenci). A če ste mislili, da je v košarkarskem svetu ideja o ekipi iz Dubaja povzročila izključno negodovanje, ste se zmotili. Zdaj jo je podprl eden najboljših košarkarjev v tem tekmovanju, Nikola Mirotić.

Košarkar s črnogorskim in španskim potnim listom, ki je leta 2014 iz Real Madrida odšel v ligo NBA in igral za Chicago Bulls, New Orleans Pelicans in krajši čas za Milwaukee Bucks, se je pred tremi leti vrnil na staro celino in zdaj igra za Barcelono. MVP lanske evrolige razmišlja takole: "Mislim, da je ideja, da bi imeli ekipo v Dubaju, vrhunska. Zakaj pa ne?! Evroliga ta trenutek potrebuje spremembe. Veste, koliko vrat bi se odprlo in denarja steklo, če bi imeli tam ekipo? Mislim, da je to vrhunska ideja."

Morda Mirotić ve kaj več o izgradnji tako imenovane superekipe iz Dubaja. Nedavno se je namreč pisalo, da je tudi on med tistimi, ki bi jih bogati šejki iz Emiratov zvabili v to ekipo. Ob Mirotiću naj bi bili to še Vasilije Micić, Shane Larkin in Mike James.

Če že ne s svojo ekipo, pa želi biti Dubaj del evrolige vsaj kot gostitelj zaključnega turnirja četverice. Za gostitelja finalov v letih 2024, 2025 in 2026 naj bi bil pripravljen ponuditi toliko denarja, da mu v Evropi ne more nihče konkurirati. Njihova ponudba za pokroviteljstvo lige letalske družbe Emirates naj bi bila nekajkrat višja od trenutne pogodbe, ki jo ima evroliga z družbo Turkish. Ta evroligi kot glavni pokrovitelj tekmovanja plačuje okoli deset milijonov evrov letno.