Slovenke pred zadnjo oviro

Slovenija je vodilna ekipa v svoji skupini, Finska pa po porazu v četrtek proti Madžarski nima več možnosti za preboj na Eurobasket, ki ga bodo konce junija gostile Nemčija, Italija, Grčija in Češka. Na prvenstvo se bodo uvrstile zmagovalke osmih kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše drugouvrščene reprezentance.

Slovenija je favoritinja, saj je v nizu štirih zmag, prvo tekmo na Finskem pa je dobila z 22 točkami razlike.

"Vozovnico za evropsko prvenstvo imamo v svojih rokah in verjamem, da nam bo ob pomoči glasnih navijačev uspelo preskočiti še zadnjo oviro. Finke bodo v Ljubljano pripotovale povsem neobremenjene in nam bodo želele prekrižati načrte. Igrati bomo morale čvrsto in zbrano. Prav obramba je namreč ključ do uspeha," je za spletno stran Košarkarske zveze Slovenije povedala Tina Cvijanović.

Kvalifikacije za EP 2025, 6. krog:

Nedelja, 9. februar: