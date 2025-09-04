Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Četrtek,
4. 9. 2025,
6.39

1 ura, 9 minut

KošarkaEP EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 evropsko prvenstvo

Četrtek, 4. 9. 2025, 6.39

1 ura, 9 minut

EuroBasket 2025, 8. dan

Zadnja tekma skupinskega dela: Slovenci v boj za tretje mesto z Izraelom

A. T. K.

slovenska košarkarska reprezentanca | Slovenski košarkarji se bodo danes ob 17. uri pomerili z izbrano vrsto Izraela. | Foto FIBA

Slovenski košarkarji se bodo danes ob 17. uri pomerili z izbrano vrsto Izraela.

Foto: FIBA

Slovenske košarkarje danes ob 17. uri čaka zadnja tekma v skupinskem delu evropskega košarkarskega prvenstva v Katovicah. Zmaga proti Izraelu jim prinaša tretje mesto v skupini in s tem dvoboj osmine finala v nedeljo proti drugi reprezentanci iz skupine C, poraz pa četrto mesto ter najboljšega iz Limassola. Preverite, kaj prinašajo različni scenariji.

V skupini C na Cipru sta v igri za prvo mesto le Grčija in Italija, ob tem, da Grki odločajo o svoji usodi, če premagajo Španijo. V tem primeru bi Italija osvojila drugo mesto. Motiv na večerni tekmi v Limassolu bodo imeli tudi aktualni evropski prvaki Španci, ki lahko ob ugodnem razpletu zasedejo drugo mesto, ob porazu in zmagi BiH proti Gruziji pa celo izpadejo s prvenstva.

Eurobasket, deveti dan:

Četrtek, 4. september:

Lestvice:

Slovenija se zaveda, da ima vse v svojih rokah, a hkrati opozarja, da Izrael ni naivna ekipa. Na roke ji ne gre niti zgodovina, saj slovenski košarkarji še niso premagali Izraela na evropskih prvenstvih. Izrael je v Katovicah ugnal Francijo za 13 točk, Islandijo in Belgijo ter za koš izgubil proti Poljski. Zmaga proti Sloveniji, če bosta uspešni tudi Poljska proti Belgiji in Francija proti Islandiji, mu prinaša drugo mesto v skupini.

Slovenski reprezentant Gregor Hrovat je po zadnjem treningu v sredo dejal, da pričakuje športno tekmo, da se bodo z nasprotnimi igralci rokovali, kot je to običaj, hkrati pa dodal, da bo pred njimi čvrsta ekipa, ki jo je mogoče premagati le s kolektivno in agresivno obrambo.

