Slovenci kmalu v boj z Italijani, Gruzijci pripravili presenečenje

V nedeljo bodo v Rigi znani še zadnji četrtfinalisti evropskega košarkarskega prvenstva. Bo med njimi tudi slovenska košarkarska reprezentanca, ki se bo pomerila proti Italiji? Tekma je na sporedu ob 17.30. V prvem obračunu dneva so se v četrtfinale uvrstili Poljaki, ki so z 80:72 premagali Bosno in Hercegovino, v drugem pa je Gruzija z 80:70 presenetila Francijo. Zvečer sledi še dvoboj Grčije in Izraela.

Nedelja, 7. september:

Slovenija je po treh zmagah proti Belgiji, Islandiji in Izraelu v Latvijo prišla kot tretja reprezentanca iz Katovic, Italija pa se je z nizom štirih zmag s Cipra preselila na sever. V skupinskem delu je izgubila le uvodni dvoboj z Grčijo. Slovenija na evropskih prvenstvih z Italijo še ni izgubila. Dobila je vse tri dvoboje, leta 2013 v Stožicah, 2007 v Alicanteju in 2003 v Luleji.

"Pregledali smo vse te tekme." Foto: FIBA Zelo zanimivo bo tudi videti, kako in s kakšnimi obrambnimi zamislicami se bo tekmec spravil nad Luko Dončića. "Pregledali smo vse te tekme, poskušali smo se orientirati tudi na tisto zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu, ko so bili v zelo podobni zasedbi z istim trenerjem proti Luki, tako da bomo videli, ali se ga bodo lotili na kakšen drugačen način. Res pa je, da vsaka ekipa poskuša nekaj, na kar se moramo prilagoditi, a ko imamo Luko, imamo kar nekaj orožij v napadu," je prepričan Aleksander Sekulić.

Italijani bodo poskušali uživati

"Slovenijo res spoštujem in zelo bo težko. A gre za košarkarsko tekmo, poizkušali bomo uživati. Potrudili se bomo po najboljših močeh. Ni nas strah, a tekmeca zelo spoštujemo," pa je pred tekmo poudaril italijanski selektor Gianmarco Pozzecco. Zmagovalec tega obračuna se bo v četrtfinalu pomeril z Nemčijo.

Poljska je na uvodni tekmi premagala Slovenijo. Kako bodo igrali proti Bosni in Hercegovini. Foto: Reuters

Mateusz Ponitka je bil najboljši košarkar pri Poljakih. Foto: Guliverimage

Prvi sta na parket stopili reprezentanci Poljske ter Bosna in Hercegovina. Tekma je bila zelo izenačena, a na koncu je Bosni in Hercegovini zmanjkalo nekaj moči, tako da so se Poljaki zasluženo veselili uvrstitve v četrtfinale. Tekma se je končala z izidom 80:72

Bosna in Hercegovina je tekmo zelo dobro začela, potem ko je naredila delni izid 13:2. Pozneje se je Poljska vrnila in ob polčasu zaostajala le še za štiri točke (44:40). V tretji četrtini so bosanski košarkarji znova pobegnili na 55:47, nato pa dovolili Poljakom, da so razigrali. S tem jim je uspel preobrat in delni izid 10:1. Takrat so Poljaki sploh prvič na tekmi povedli (57:56), ob koncu tretje četrtine pa so imeli prednost 62:61. V odločilnih minutah so Poljaki stopili na plin in zasluženo dobili tekmo.

Kapetan Poljske Mateusz Ponitka je bil najboljši igralec ekipe, potem ko je dosegel 19 točk, 9 skokov in 3 ukradene žoge. Pri Bosni in Hercegovini je najbolj blestel Jusuf Nurkić, ki je dosegel 20 točk. John Roberson je prispeval 19 točk, a se je v zaključku tekme poškodoval, kar je bila velika izguba za bosanske košarkarje.

Poljake v četrtfinalu čakajo Turki, ki so v soboto v napeti tekmi premagali Švedsko.

Gruzija izločila podprvake

Po tem, ko se je že po skupinskem delu poslovila branilka naslova Španija, v soboto pa so prvenstvo sklenili tudi prvi favoriti Srbi, je tudi drugi nedeljski četrtfinalni dvoboj poskrbel za slovo enega favoritov turnirja. Francozi, ki so sicer po OI v Parizu pomladili ekipo, so morali položiti orožje proti Gruzijcem, ki so slavili z 80:70.

Gruzijci so izločili Francoze. Foto: Reuters

Po uvodnem vodstvu Francije so že v prvi četrtini Gruzijci hitro preobrnili izid in vodili največ za sedem. V drugem delu igre so Francozi počasi a vztrajno lovili nasprotnike, jih za trenutek tudi prehiteli, a na glavni odmor je s prednostjo 38:37 vendarle odšla Gruzija. Po vrnitvi iz garderob so ponovno kot prvi udarili Francozi, a Gruzijci so se še enkrat več vrnili in na zadnji odmor odšli s plus štiri. Franciji je v zadnjih desetih minutah nekajkrat uspelo izenačiti, a do preobrata ni več prišlo, varovanci Aleksandra Džikića pa so ob koncu ohranili mirno kri in poskrbeli za velik skalp.

Pri Gruzijcih sta prednjačila predvsem Tornike Šengelia in Kamar Baldwin, ki sta se zaustavila pri 24 točkah, prvi pa je ob tem dodal še osem skokov. Prvi strelec Francije je bil Sylvain Francisco s 14 točkami.

Gruzijo v četrtfinalu čaka dvoboj z drugim presenečenjem osmine finala, Finsko.

Zvečer bosta igrala Grčija in Izrael

Zelo zanimiv bo tudi obračun med Grčijo in Izraelom. Grčija, kjer igra Giannis Antetokounmpo, je zmagala v skupini C, Izrael pa je pod vodstvom Denija Avdije pokazal že zelo dobro igro.

Preberite še: