Avtorji:
B. B., Pe. M.

Torek,
9. 9. 2025,
17.51

Osveženo pred

1 minuta

košarka KošarkaEP EuroBasket 2025 EuroBasket 2025

Torek, 9. 9. 2025, 17.51

1 minuta

EuroBasket 2025, četrtfinale

Turki na krilih Sengüna v boje za odličja, Dončić in druščina se pripravljajo na Nemce

turška košarkarska reprezentanca | Turki so prvi četrtfinalisti evropskega prvenstva, Alperen Sengün je ob zmagi vpisal trojni dvojček. | Foto Guliverimage

Turki so prvi četrtfinalisti evropskega prvenstva, Alperen Sengün je ob zmagi vpisal trojni dvojček.

Foto: Guliverimage

Na evropskem košarkarskem prvenstvu v Rigi je znan prvi polfinalist. To je Turčija, ki je z 91:77 premagala Poljsko, Alperen Sengün je k zmagi prispeval trojni dvojček (19 točk, 12 skokov, deset asistenc). Turki bodo tekmeca dobili po večernem obračunu Litve in Grčije (ob 20. uri). Slovenska reprezentanca bo na delu v sredo ob 20. uri, ko bodo njeni tekmeci svetovni prvaki Nemci.

Nemčija, Maodo Lo
Sportal Nemški reprezentant jasen: Luka? To je res težko.
Mark Padjen
Sportal Poškodba v slovenskem taboru

Evropsko prvenstvo, četrtfinale:

Torek, 9. september:

Na košarkarskem parketu v Rigi je znova pestro, znana bosta prva polfinalista 42. evropskega prvenstva. Kot prvi so si polfinale zagotovili Turki, ki so z 91:77 domov poslali Poljake.

Ti so se v prvi četrtini uspešno upirali favoriziranim tekmecem, tudi dobro zaustavili prvega zvezdnika Alperena Sengüna, ki pa se je v nadaljevanju razigral. Obračun je končal s trojnim dvojčkom (19 točk, 12 skokov, deset asistenc).

turška košarkarska reprezentanca : poljska košarkarska reprezentanc | Foto: Reuters Foto: Reuters Ekipi sta se v drugo četrtino podali z izenačenjem (19:19), a po hitrem vodstvu Turkov ti prednosti niso več izpustili iz rok. Ušli so na +10 in večino nadaljevanja držali dvomestno vodstvo. Poljaki so v zadnji četrtini sicer nekoliko začinili dogajanje, ko so se približali na osem točk, a so tekmeci stvari hitro postavili na svoje mesto in zanesljivo zmagali.

Kar sedem Turkov je vpisalo dvomestno število točk, ob 19 Seguna sta jih po 13 dodala Sehmus Hazer in Shane Larkin. Pri Poljakih sta Jordan Loyd in Mateusz Ponitka dosegla po 19 točk.

Turki zdaj čakajo na razplet večerne tekme, ko bodo dobili polfinalnega tekmeca, to bo zmagovalec dvoboja med Litvo in Grčjio.

Giannis Antetokounmpo je prvi zvezdnik grške reprezentance. | Foto: Reuters Giannis Antetokounmpo je prvi zvezdnik grške reprezentance. Foto: Reuters

Litva ali Grčija?

V večerni košarkarski poslastici bosta igrali Litva in Grčija. Na parketu bomo lahko spremljali dvoboj Jonasa Valančiunasa proti Giannisu Antetokounmpu. Litovci bodo imeli zaradi množične podpore prednost na tribunah, medtem ko Grki stavijo na svojo energijo. Obe državi imata bogato košarkarsko tradicijo, zato lahko pričakujemo dvoboj, ki bo napet do zadnje minute.

Slovenska košarkarska reprezentanca bo na delu v sredo ob 20. uri, ko se bosta Luka Dončić in druščina pomerila z reprezentanco Nemčije.

