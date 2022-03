Dragić se je vrnil domov v Miami

Ena najbolj zanimivih tekem sobotne noči v ligi NBA bo med Miami Heat in Brooklyn Nets. Prvi so s 47 zmagami in 27 porazi eno najlepših presenečenj sezone in celo vodilno moštvo vzhodne konference, drugi pa so si gotovo obetali več od 38 zmag in 35 porazov, ki jih za zdaj uvrščajo na osmo mesto Vzhoda.

Goran Dragić ima nekaj težav s kolenom in je zato izpustil zadnjo tekmo Brooklyna. Na sobotnem jutranjem treningu je sodeloval, tako da je njegov nastop v Miamiju verjeten. Heat so mu na družabnih omrežjih že voščili dobrodošlico ob vrnitvi v Amerian Airlines Areno. "Miami bo vedno tvoj dom. Radi te imamo, bratje."

Liga NBA, 26. marec: Orlando Magic - Sacramento Kings

Toronto Raptors - Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls

Miami Heat - Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks

Denver Nuggets - Oklahomy CIty Thunder

Portland Trail Blazers - Houston Rockets

Detroit Pistons - New York Knicks

Boston Celtics - Minnesota Timberwolves

Washington Wizards - Golden State Warriors

Phoenix Suns - Philadelphia 76ers

