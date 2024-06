Zvezdan Mitrović, ki je nazadnje deloval v turškem Galatasarayu, pred tem pa med drugim vodil Monaco, Asvel, Budućnost, Kryvbas in Khimik, bo zmaje vodil vsaj dve sezoni, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Leta 2021 je z Monacom osvojil naslov prvaka Evropskega pokala, pohvali pa se lahko tudi z naslovi državnega prvaka Francije in Ukrajine. Naslov francoskega državnega prvaka je osvojil leta 2019 z Asvelom, naslov ukrajinskega državnega prvaka pa leta 2009 s Kryvbasom. Leta 2021 je bil izbran za najboljšega trenerja v EuroCupu.

Med letoma 2017 in 2019 je bil selektor črnogorske moške članske reprezentance, ljubitelji košarke v Sloveniji pa so ga na klopi Črne Gore lahko spremljali tudi na EuroBasketu 2013, kjer je bil pomočnik selektorja.

"Njegova strast do košarke in odnosi, ki jih splete z igralci, sta le dve od množice stvari, zaradi katerih menimo, da je Mitrović idealen za mesto našega glavnega trenerja," meni novi športni direktor Chechu Mulero. Foto: www.alesfevzer.com

Chechu: Mitrović idealen za mesto našega glavnega trenerja

"Poletje se počasi približuje, zato je čas, da naše misli usmerimo proti novi sezoni in izzivom, ki jih prinaša s seboj. Z veseljem predstavljamo novega glavnega trenerja članske ekipe Cedevite Olimpije Zvezdana Mitrovića. Njegova strast do košarke in odnosi, ki jih splete z igralci, sta le dve od množice stvari, zaradi katerih menimo, da je Mitrović idealen za mesto našega glavnega trenerja. Zaveda se, kaj potrebuje ekipa, da lahko tekmuje na najvišji ravni v Evropi, obenem pa ima izkušnje z osvajanjem lovorik v Evropskem pokalu z Monacom," je ob naznanitvi podpisa pogodbe z Mitrovićem v klubski mikrofon povedal športni direktor Cedevite Olimpije Chechu Mulero, ki je že začel delo na svojem novem položaju, na katerem je v ljubljanskem klubu zamenjal Vlada Ilievskega.

Foto: Guliverimage

"Zadovoljen sem ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo, prisotni so lep občutek, navdušenost in motivacija. Obenem se vračam v regionalno ligo, ki sem jo spoznal pred 20 leti kot pomočnik trenerja v Budućnosti, in seveda v Evropski pokal, kjer sem pustil lep pečat. Sestaviti moramo kakovostno ekipo iz predvsem kvalitetnih igralcev, fantov z dobrim karakterjem, ki bi s svojo zavezanostjo, svojim odnosom in na koncu koncev tudi z zmagami naredili dober rezultat, s tem pa navijače privabili v dvorano. Osnovni cilj je, da se občinstvo vrne v dvorano, spremlja košarko in uživa v košarki. Prioriteta je selekcija kakovostnih ljudi z dobrim karakterjem, ki jih povezuje dobra kemija, tako pa se lahko doseže dober rezultat. Navijače vabim, da nas pridejo podpret v čim večjem številu," je ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo za uradno spletno stran dejal Črnogorec.