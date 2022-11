Brca, ki ga je na koncu stala več kot milijon dolarjev #video

Ljubitelji košarke se prav zagotovo dobro spomnijo Dennisa Rodmana, ki je svoje največje uspehe dosegal v dresu Chicago Bulls. V ekipi, kjer uspešno igra tudi slovenski košarkar Goran Dragić. Rodman, ki bil pred časom sprejet v hišo slavnih, je imel na košarkarskem parketu kot ob njem več izpadov. Eden od najbolj znanih izbruhov je bil, ko je v dimlje brcnil nič hudega slutečega snemalca. Ta brca ga je na koncu stala veliko denarja.

Vrhunec kariere je doživel pri Chicago Bulls

Dennis Rodman je svojo kariero v ligi NBA začel leta 1986 pri Detroit Pistons. Vrhunec pa je doživel pri klubu Chicago Bulls, kjer je osvojil tri šampionske prstane. Čeprav je bil znan kot problematičen igralec, je bil eden izmed ključnih igralcev takratne ekipe. Takrat je pod koši v njegovi ekipi kraljeval veliki Michael Jordan. Vseeno je vodstvu franšize in soigralcem večkrat delal sive lase.

Na začetku leta 1997, natančneje 15. januarja, so Chicago Bulls igrali proti Minnesoti Timberwolves in tekmo dobili s 112:102. Pravzaprav je šlo za rutinsko zmago ekipe iz "vetrovnega mesta", a tisto tekmo je veliko bolj zaznamoval incident Dennisa Rodmana.

Sredi tretje četrtine, ko se je Rodman pod košem boril za žogo, se je spotaknil ob nogo enega izmed fotografov, ta je sedel pod košem. Tam je bil tudi Eugene Amos, snemalec, ki je opravljal svoje delo in je kamero usmeril v Rodmana. To košarkarskemu zvezdniku ni bilo všeč. Izgubil je živce in brcnil nič hudega slutečega snemalca, da se je ta zaradi bolečin zvijal po parketu. Tekma je bila za sedem minut prekinjena. Nesrečnemu snemalcu so morali zagotoviti prvo pomoč, pozneje pa so ga celo odpeljali v bolnišnico.

"Mislil sem, da sem ga udaril v stegno, kar naenkrat se je prevrnil. Vprašal sem ga, kaj je narobe, in se mu opravičil. Rekel mi je: 'Odstrani se!' Kar naenkrat je bil nezavesten," je razlagal Rodman. "Vem, da sem ga udaril, a naj se ne pretvarja, da je tako hudo poškodovan."

Svojo plat zgodbe je prek svojih odvetnikov predstavil tudi Eugene Amos. "Želim povedati, da to, kar je storil Rodman, ni prav. Prav tako ne bi bilo prav, če bi se to zgodilo na ulici, kaj šele na tekmi. Kar naenkrat me je napadel."

Menijo, da je izgubil milijon dolarjev

Lahko rečemo, da jo je Amos v tej zgodbi slabo odnesel, a še slabše jo je odnesel Rodman. Čeprav je košarkar najprej trdil, da snemalca ni udaril v mednožje, so odvetniki na koncu dokazali nasprotno. Liga NBA ga je kaznovala s kaznijo 25 tisoč dolarjev (25,6 tisoč evrov) in 11 tekmami prepovedi igranja. To je bila takrat druga najdaljša kazen v ligi NBA. Pozneje so menili, da je bil zaradi tega Dennis prikrajšan za okrog milijon ameriških dolarjev (1,2 milijona evrov).

Plačal je 200 tisoč dolarjev, razšli so se prijateljsko

Za tožbo se je odločil Eugene Amos. Verjetni izid sodbe bi bil tri tisoč dolarjev denarne kazni in po vsej verjetnosti bi moral igralec še za eno leto za zapahe. Zato sta se glavna akterja te zgodbe poravnala zunajsodno. Nekdanji član bikov se je strinjal s poravnavo 200 tisoč dolarjev (205 tisoč evrov), Amos je kmalu za tem umaknil obtožnico. Po pričevanju agenta Denisa Rodmana so imeli s snemalcem sproščen pogovor in so se razšli brez slabe volje.

Po končani kazni se je Rodman spet pojavil pod koši. Enajstega februarja so bile vse oči uprte v košarkarja s številko 91, ko je Chicago igral proti Charlottu. Rodman se je trudil, kot je bilo pri njem v navadi. Na tekmi je poskusil blokirati Anthonyja Masona, izgubil je ravnotežje in spet padel na snemalca, ki je sedel pod košem. Vsa dvorana je obnemela in čakala njegov odziv. Rodman ga je samo prijateljsko potrepljal in se prepričal, ali je z njim vse v redu.

Prijateljuje s Kim Džong Unom

Danes 61-letni igralec je tudi po športni karieri opozarjal nase. Tudi po tem, da je večkrat obiskal Severno Korejo, kjer se je družil s tamkajšnjim diktatorjem Kim Džong Unom. Celo pel mu je za rojstni dan in voditelja nekoč označil za "prijatelja za vse življenje". Leta 2018 je bil tudi v Singapurju, ko sta se srečala Kim Džong Un in nekdanji ameriški predsednik Donald Trump.

