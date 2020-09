Boston se ne bo predal brez boja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Goran Dragić bo s košarkarji Miamija v noči na petek skušal še drugič v vzhodnem konferenčnem finalu premagati Boston in se tako še bolj približati zadnji stopnički na poti do košarkarskega svetega grala.

Kmalu po prvem veselju na parketu so se izrazi na obrazih košarkarjev Miamija po prvi zmag v tretjem krogu končnice znova zresnili. "Prva zmaga. Potrebujemo še tri. Boston se ne bo kar predal," so v en glas poudarjali ter Erik Spoelstra ter prvi aduti Miamija Jimmy Butler, Bam Adebayo in Goran Dragić.

Miami je sicer v prvem krogu končnice s kar 4:0 premagal Indiano. V seriji proti Milwaukeeju so Gogi & Co. najbolj učinkoviti zasedbi rednega dela lige prepustili vsega eno zmago (4:1). V konferenčnem finalu proti Bostonu je zdaj rezultat 1:0, druga tekma pa bo na sporedu nekaj minut še eno uro v noči na petek.

Uspešnost Miamija je v "mehurčku" v Orlandu v veliki meri odvisna prav od izkušenega Dragića. Ljubljanski organizator igre v končnici, ko se je vrnil v prvo peterko, namreč blesti. V desetih tekmah končnice njegovo povprečje znaša kar 21,9 točke, 4,7 skoka in 4,6 asistence.

O tem, kdo se bo v velikem finalu lige NBA udaril z boljšim iz para Miami-Boston, pa bosta v zaključnem dejanju zahodne konference odločali zasedbi LA Lakers – Denver. Prva tekma, v kateri mora ekipa za napredovanje zbrati štiri zmage, bo na sporedu v noči na soboto.