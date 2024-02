Dončić pred zvezdniškim "zmenkom" o posebnem boju: Nimam pojma

Luka Dončić bo še petič nastopil na tekmi All-Star lige NBA, štiriindvajsetletni Ljubljančan pa bo v Indianapolisu še četrtič nastopil v prvi peterki. Format tekmovanja se znova vrača na obračun vzhoda in zahoda, kapetana ekip pa bosta LeBron James, ki je z 20. izborom na tekmo vseh zvezd podrl absolutni rekord, in Giannis Antetokounmpo. Dončić je do zdaj štirikrat nastopil na tekmi All-Star, mesto pa si je z dobrimi predstavami več kot prislužil tudi letos. Slovenski as je poleg LeBrona Jamesa, Kobeja Bryanta, Shaquilla O'Neala, Isiaha Thomasa in Anthonyja Davisa edini košarkar, ki se je petkrat uvrstil na tekmo vseh zvezd pred dopolnjenim 25. letom starosti. Poleg tega je v franšizi Dallasa po številu uvrstitev na tekmo All Star prehitel drugega Rolanda Blackmana, ki je nastopil štirikrat, absolutni rekord pa še vedno pripada Dirku Nowitzkemu, ki je na prestižnem obračunu nastopil štirinajstkrat.

Dončić je prvi strelec lige. Foto: Guliverimage

Nastop v prvi peterki so odločili glasovi navijačev (50 %), NBA-košarkarjev (25 %) in novinarjev (25 %). Luka Dončić je med branilci na zahodu med glasovi preostalih košarkarjev osvojil drugo mesto (prvo je pripadlo Shaiju Gilgeousu-Alexandru), prvo med navijači, drugi pa je bil po glasovih novinarjev, ki so na prvo mesto uvrstili že prej omenjenega košarkarja Oklahome. Dončić je v tej sezoni vodilni v ligi NBA po strelstvu (34,2), drugi je po metih za tri točke na tekmo (3,9), tretji po asistencah (9,5), osmi po ukradenih žogah (1,4) in 20. po skokih (8,8).

Statistika Luke Dončića na tekmah All-Star: 2020: 8 točk (3/6 met iz igre), 1 sk., 4 as., 1 ukr. žoga v 18 minutah

2021: 8 točk (2/6 met iz igre), 3 sk., 8 as., 2 izg. žogi v 32 minutah

2022: 8 točk (3/6 met iz igre), 3 as., 1 izg. žoga v 25 minutah

2023: 4 točke (2/5 met iz igre), 2 sk., 5 as., 1 izg. žoga v 19 minutah

Užival na uradnem treningu

Kljub odličnim predstavam in vse boljši formi Dallasa pa Dončić še naprej ne kotira najvišje v mnenju strokovnjakov za naziv MVP rednega dela lige, trenutno je na lestvici na četrtem mestu, pred njim so Nikola Jokić, Shai Gilgeous-Alexander in Giannis Antetokounmpo. Ob sobotnih medijskih obveznostih je spregovoril tudi o tej temi. "Nimam pojma, zakaj je stanje tako, kot je. Ne vem. Sam pri tem nimam besede," je bil jasen Dončić, ki je v Indianapolis v petek zaradi sneženja prišel z zamudo, nato pa v soboto gledalce na uradnem treningu pred tekmo vseh zvezd z zadetimi neverjetnimi meti zabaval in navduševal navijače, še posebej pa se je zabaval v druženju z Nikolo Jokićem.

PERO QUÉ ACABA DE HACER LUKA DONCIC pic.twitter.com/gCGY3Gzc9F — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) February 17, 2024

Dončić je na zvezdniško druženje ta konec tedna prišel dobro razpoložen, k čemur zagotovo pripomorejo tudi zadnje predstave Dallas Mavericks, ki so pred tem premorom nanizali šest zaporednih zmag. "Vsako leto si želim zmagovati in osvojiti prstan, vsako leto je cilj enak. Zdaj je pomembno, da bomo dobro formo ohranili tudi v nadaljevanju sezone," je bil jasen Ljubljančan, ki je med drugim na vprašanje, kaj si želi doseči na tekmi All-Star, odvrnil: "Doseči nekaj točk."

Ekipi tekme All-Star: Zahod: Prva peterka: kapetan LeBron James, Luka Dončić, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić. Klop: Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis, Anthony Edwards, Paul George, Kawhi Leonard, Karl-Anthony Towns. Trener: Chris Finch (Minnesota) Vzhod: Prva peterka: kapetan Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo (prvotno bi moral v prvi postavi igrati Joel Embiid), Tyrese Haliburton, Damian Lillard, Jayson Tatum. Klop: Paolo Banchero, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Trae Young (prvotno Julius Randle), Scottie Barnes (prvotno Embiid). Trener: Doc Rivers (Milwaukee)

LeBron James bo 20. nastopil na tekmi All-Star. Foto: Reuters

V Indianapolisu bo tekma All-Star potekala po nekdanjem formatu, ko se bosta konferenci pomerili med seboj. Zahod se bo spopadel z vzhodom. Na zahodu bo kapetanski trak pripadel LeBronu Jamesu, ki bo z 20. nastopom na tekmi All-Star spisal zgodovino. Prej si je z 19 nastopi rekord delil s še eno legendo lige, Kareemom Abdulom-Jabbarjem. Jamesu in Dončiću bodo družbo v prvi peterki delali še Gilgeous-Alexander, Kevin Durant in Nikola Jokić.

Na vzhodu bo kapetan Giannis Antetokounmpo, ki si bo mesto v prvi peterki delil s Tyresom Haliburtonom, klubskim soigralcem pri Milwaukeeju Damianom Lillardom, Jaysonom Tatumom, poškodovanega Joela Embiida pa bo med elitno peterico zamenjal Bam Adebayo. Preostalo zvezdniško zasedbo sta izbrala trenerja obeh ekip.

Poleg Dončića je od Slovencev na tekmi All Star nastopil zdaj že upokojeni Goran Dragić, ki je na glavnem dogodku zvezdnikov lige NBA sodeloval leta 2018.

Liga NBA, tekma All-Star

Preberite še: