Zdaj je uradno, Rogličeva ekipa na Touru z novim imenom

"Z letošnjim Tourom se bo Red Bull pridružil dolgoletnima partnerjema BORA in Hansgrohe kot še tretji glavni sponzor," so danes v sporočilu za javnost zapisali pri nemški kolesarski ekipi BORA – hansgrohe, ki bo za največjo dirko leta spremenila ime.

"Po tem, ko so bili konec januarja postavljeni temelje za skupno podjetje, je bilo partnerstvo oblikovano v pičlih treh mesecih in ta teden tudi uradno potrjeno. Od Dirke po Franciji naprej bo nemška ekipa vozila v glavnini v novi podobi in pod imenom "Red Bull - BORA - hansgrohe"," so še sporočili iz Rogličeve ekipe.

Prav slovenski as bo na francoski pentlji glavni adut moštva, z novim in bogatim sponzorjem pa si obetajo tudi svetlejšo prihodnost. "Zastavili smo si cilj postati vrhunska ekipa v profesionalnem kolesarstvu. In to dolgoročno," so še zapisali. Z Red Bullom sicer sodelujejo že tri leta, zdaj pa bo to partnerstvo še globlje, si obetajo.

V sezoni 2025 bodo oblikovali še ekipo kolesarjev do 23 let, s katero bodo bolj učinkovito poskrbeli za prehod kolesarjev iz mladinskih vrst med člane na ravni "world toura".

