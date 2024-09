Van Aert, ki še vedno okreva po poškodbi, se je sicer v zadnjih dneh pojavljal predvsem v povezavi z novo pogodbo z ekipo Visma | Lease a Bike, ki ji je obljubil zvestobo do konca kariere. "Ekipa je sama prevzela pobudo in pokazala samozavest, da želi z mano skleniti tovrstno pogodbo," je dejal van Aert za Sporzi. "Zame ni bilo nobenega dvoma, hotel sem podaljšati."

Ob tem je spregovoril tudi o svojem fizičnem stanju. Letos nima sreče, grdo je padel že na dirki Dwars Door Vlaanderen oziroma Dirki po Flandriji, kjer so ga v krikih bolečin odpeljali v bolnišnico. Zlomil si je ključnico in rebra ter se nato po koncu spomladanskega dela sezone in rehabilitaciji vrnil na Dirki po Franciji. Na Vuelti je dvakrat padel v 16. etapi, si težje poškodoval koleno in tako predčasno sklenil sezono. "Moje koleno je bilo precej poškodovano," se je proti dogajanju v Španiji ozrl van Aert, ki je dejal, da je bila škoda večja, kot so sprva mislili. "Na strani sklepa je bilo videti udrtino. To pojasnjuje bolečino in tudi dejstvo, zakaj se še vedno težko oprem na desno nogo," je pojasnil 30-letni kolesar, ki si pri hoji še vedno pomaga z berglami.

Na Vuelti je pred odstopom dobil tri etape. Foto: Reuters

V Belgiji je moral van Aert, ki je že bil pod nožem v Španiji, zaradi posega na kolenu še nekaj dni ostati v bolnišnici. "Obstajala je nevarnost okužbe, zato smo jo morali zdraviti precej agresivno z antibiotiki, da bi preprečili nadaljnje težave in morebitne operacije. Prejšnji teden je bil res naporen, nisem mogel premakniti kolena. Toda v zadnjih dneh so stvari boljše, sem malce bolj mobilen in spet lahko hodim. Na srečo so moj hrustanec, kolenska čašica, vezi in druge strukture v kolenu nedotaknjeni. Tako da to ni poškodba, ki bi me za dlje časa oddaljila od kolesa," je zatrdil Belgijec.

Ob tem še nima konkretnih načrtov za bližnjo prihodnost. "Res je še prezgodaj, da bi o tem rekel kaj pomembnega, a mislim, da se bom kmalu vrnil na kolo. Še posebej me boli, ko se opiram na koleno, a na kolesu tega res ne počneš. Takoj ko bo moj sklep dovolj gibljiv, bom poskusil. Potem je seveda vprašanje, kdaj in v kolikšni meri bo moja noga pripravljena, da bom lahko spet zares treniral. Torej je še veliko negotovih dejavnikov. Konkretnega datuma še ni, a to, da bom počival prej kot običajno in morda prej nadaljeval treninge, je lahko celo prednost," je še povedal o svojih načrtih.

