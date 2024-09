Belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert je podaljšal pogodbo z zdajšnjo ekipo Visma | Lease a Bike, za katero bo kolesaril do konca kariere, so sporočili iz ekipe.

Wout van Aert je imel že zdaj sklenjeno pogodbo do leta 2026 z ekipo Visma | Lease a Bike. Velikokrat se je v letošnjem poletju pojavil v kombinacijah z ekipo Red Bull – BORA – hansgrohe, kjer je član Primož Roglič. Zlasti po prihodu pokrovitelja energetske pijače v vrste nemškega kluba. Povrhu vsega je prav Red Bull osebni pokrovitelj Wouta, zato so bila namigovanja toliko glasnejša.

A se je Belgijec, ki bo zaradi padca na Vuelti izpustil svetovno prvenstvo v Zürichu, odločil, da še podaljša sodelovanje z Vismo | Lease a Bike. Kot so pri ekipi zapisali v sporočili za javnost, se je njegova pogodba podaljšala za nedoločen čas, kar pomeni, da bo kariero končal v ekipi, za katero kolesari vse od leta 2019.

"To je edinstveno v našem športu, a obema stranema o tem ni bilo treba dolgo razmišljati," pravi Richard Plugge, izvršni direktor ekipe Visma | Lease a Bike, in nadaljuje: "Wout je seveda fantastičen kolesar. Je vsestranski: sprinter, klasični kolesar, dober v kronometru in v svojih najboljših dneh zmaga tudi v gorski etapi, kot je znamenita zmaga na Montu Ventoux na Dirki po Franciji. A poleg tega je Wout res postal pomemben nosilec naše kulture in nepogrešljiv člen v naši ekipi. Je kolesar, ki dela tudi druge v ekipi boljše."

"Ni mi bilo treba dolgo razmišljati, ko je prišla ta ideja. Najprej zato, ker v ekipi delamo z najboljšimi ljudmi in najboljšo opremo. Skupaj nenehno iščemo izboljšave, kar pomeni, da se razvijamo individualno, pa tudi kot ekipa. To res počnemo skupaj, vendar se v tej ekipi počutim kot doma, kar je zame zelo pomembno. Ekipa je edinstvena in mi ustreza že pet let. Želim ostati v tej sredini, zato sem se odločil, da ostanem tukaj za vedno. In to je res dober občutek."