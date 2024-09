V živo: Pogačar spet dirka za zmago, ubežniki narekujejo močan tempo

VN Quebeca v živo



Še 148 km: Za kolesarji je 725 višinskih metrov, pred njimi pa še 1.783. Skupaj jih bodo v teh 16 krogih naredili 2.508.



Še 150 km: Še 12 od 16 krogov. Filippo Ridolfo je odpadel iz skupine ubežnikov, v kateri ni kolesarja starejšega od 23 let, in ki je slabih pet minut pred glavnino.



Še 165 km: Tretjič se vzpenjajo na Cote de Glacis. Felix Hamel je dobil zadnji leteči šprint, da je pokazal domačim navijačem. Glavnina je ujela Polgo, je pa zdaj že štiri minute in pol za peterico ubežnikov. Pogačar se na čelu glavnine še ni pokazal.



Še 180 km: Sončen dan v slikovitem Quebecu, mestu v francoskogovorečem delu Kanadi. Ob cestah je veliko gledalcev. Ubežna peterica (Polga je odpadel) ima skoraj tri minute in pol prednosti pred glavnino.



Še 196 km: Takoj se je izoblikovala skupina šestih ubežnikov (Shmidt, Van den Broek, Polga, Ridolfo, Hamel in Walton), ki ima že minuto prednosti. La course est lancée ! 201 km attendent les coureurs aujourd'hui 🏁



Napoved VN Quebeca

Dirka za Veliko nagrado Quebeca se je začela ob 17.00, dva dneva pozneje (nedelja, 15. 9.) pa sledi še dirka za veliko nagrado Montreala. Najboljšo slovensko uvrstitev na VN Quebeca ima Matej Mohorič, ki je bil lani peti, medtem ko je na VN Montreala predlani Tadej Pogačar v ciljem sprintu ugnal Wouta van Aerta, ki je zaradi poškodbe kolena že končal sezono, in Andreo Bagiolija.

Trasa dirke za Veliko nagrado Quebeca:

Foto: ProcyclingStats

Trasa za VN Quebeca prinaša 201,6 kilometra z nekaj manj kot tri tisoč višinskimi metri. Kolesarji bodo skupaj morali prevoziti 16 krogov po 12,6 kilometra. Še posebej zahteven bo zaključek kroga, saj bodo morali kolesarji v zadnjih dobrih dveh kilometrih premagati nekaj več kot sto višinskih metrov, kar daje prednost eksplozivnim kolesarjem v primerjavi s sprinterji.

Konkurenca je na obeh kanadskih dirkah zelo močna, med drugimi bodo nastopili tudi specialisti za enodnevne dirke, kot so Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), Avstralec Michael Matthews (Jayco AlUla), Francozi Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Valentin Madouas (Groupama-FDJ) in Alex Zingle (Cofidis) ter lanski zmagovalec, Belgijec Arnaud De Lie (Lotto Dstny), Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche-Wanty), Italijan Alberto Bettiol (Astana Qazaqstan), Britanec Stephen Williams in domačin Michael Woods (oba Israel-Premier Tech).

Pogačar je bil na svoji prvi in do zdaj edini dirki za VN Quebeca predlani 24., letos pa ne skriva, da cilja na zmago na obeh kanadskih preizkušnjah. Kot glavnega favorita za zmago na današnji dirki je izpostavil Belgijca Arnauda De Lieja (Lotto Dstny). "Mislim, da je De Lie lahko zelo močan v ciljnem sprintu, ali pa Michael Matthews. Gre za zelo težek sprint in če narediš zgolj majhno napako v zadnjem krogu, lahko to plačaš v sprintu," se zaveda prvi kolesar sveta.

Za slovenski tabor in številna druga močna imena na dirki bosta kanadski enodnevni dirki pomemben preizkus forme pred svetovnim prvenstvom, ki bo konec meseca v Zürichu v Švici. Vožnja na čas, v kateri bo nastopil Primož Roglič, bo 22. septembra, teden dni pozneje pa bo na vrsti cestna dirka, na kateri naj bi nastopilo vseh sedem slovenskih kolesarjev v ekipah svetovne serije in še en kolesar iz ekip nižjega ranga.