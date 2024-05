Vingegaard še ni sedel na kolo, v Vismi še niso odpisali Toura

Zmagovalec zadnjih dveh Tourov Jonas Vingegaard bije bitko s časom in se trudi okrevati po padcu na Dirki po Baskiji. V tem je utrpel zlome ključnice, več reber, ob tem pa je imel še predrta pljuča, šele 16. aprila je lahko zapustil bolnišnico, do danes pa se še ni vrnil na kolo. A v njegovi ekipi Visma | Lease a Bike še niso opustili upanja, da bo Danec nastopil na letošnji Dirki po Franciji, ki se bo začela 29. junija v Firencah.

"Zmaga na Touru bo za Jonasa težka, nikakor pa ne nemogoča," je za nizozemski WielerFlits povedal športni direktor ekipe Visma | Lease a Bike Merijn Zeeman. "Vsak dan opravlja rehabilitacijo pod nadzorom naše zdravstvene službe in fizioterapevtov. Seveda puščamo odprto možnost, da bo nared do starta Toura v Firencah, je izjemno nadarjen kolesar, vemo pa tudi, da zelo hitro okreva po poškodbah," je še pojasnil direktor.

Višinske priprave prihajajo prezgodaj

Merijn Zeeman: Zmaga na Touru bo za Jonasa težka, nikakor pa ne nemogoča. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Vingegaardov napredek v ekipi skrbno spremljajo, za zdaj pa še ni jasno, po kakšnem programu bi se lahko pripravil na največjo dirko leta. Zagotovo se ekipi ne bo pridružil na višinskih pripravah v Sierri Nevadi. Te prihajajo prezgodaj tudi za Wouta van Aerta, ki sicer že trenira na kolesu, je pa moral zaradi poškodb, ki jih je utrpel pri padcu na letošnji Dirki čez Flandrijo, že izpustiti Giro, ki se začenja jutri v okolici Torina.

"To pomeni, da za Jonasa tudi Kriterij po Dofineji prihaja prezgodaj," je še povedal Zeeman. Na ogrevanju za Tour, ki se začne 2. junija, tako Vingegaarda zagotovo ne bo. Ni pa nastop v Dofineji ključen kot priprava na Tour, je še prepričan nizozemski športni direktor. "Ali Jonas potrebuje Dofinejo, da bi bil optimalno pripravljen na Tour? Ne nujno. Prepričan sem, da bi z dobrim treningom v tistem obdobju vseeno ujel pravo formo za Tour."

Od velike četverice, ki bi morala poskrbeti za spektakel na Touru, je pomlad brez težav preživel le Tadej Pogačar, ki bo jutri prvič v karieri startal na italijanskem Giru. Ob Vingegaardu sta jo v Baskiji skupila tudi Belgijec Remco Evenepoel, ki se je po zlomu ključnice že vrnil na kolo, in tudi slovenski as Primož Roglič, ki pa jo je odnesel srečno, brez zlomov, in so ga pred dnevi že opazili na ogledu trase Toura.

