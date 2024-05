Po poročanju portala HNL si je Wout van Aert zadal, da se na dirke vrne še ta mesec. Njegova želja je nastopiti na Dirki po Norveški (23.–26. maj) in glede na to, da se je 29-letni Belgijec pred dvema tednoma vrnil na kolo in da dobro okreva po hudem padcu v marcu, kjer si je zlomil ključnico, sedem reber in prsnico, je vrnitev na dirke realna, poroča HNL.

Po Dirki po Norveški naj bi se van Aert po specifičnem programu pripravljal na državno prvenstvo v kronometru in cestni vožnji, ki sta (tako kot v Sloveniji) na sporedu 20. oz. 23. junija. Kot je napovedal že pred začetkom sezone, so njegov glavni cilj poletja olimpijske igre v Parizu, a še prej bi ga v ekipi Visma želeli videti v postavi za Dirko po Franciji, poroča HLN.

Dodajajo še, da naj bi bila verjetnost, da bomo na Touru videli tudi Jonasa Vingegaarda vse manjša, zato bi van Aert na Touru dobil priložnost za lov na etapne zmage in hkrati pilil formo za olimpijski nastop. Olimpijske igre v Parizu se bodo začele 26. julija, torej pet dni po koncu Dirke po Franciji. Vožnja na čas bo na sporedu že dan po odprtju iger, 27. julija, cestna dirka pa 3. avgusta.

Wout Van Aert je o padcu spregovoril tudi v posebni seriji ekipe Visma | Lease a Bike:

Preberite še: