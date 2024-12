Pidcock se je sicer ekipi Ineosa pridružil leta 2021 in dosegel nekaj vidnih rezultatov na cesti, obenem pa je blestel na gorskem kolesu. Z Ineosom se ni razšel prijateljsko, potem ko so že dlje časa v ekipi vrela nesoglasja glede njegove nadaljnje športne poti.

Pogodbo je imel sklenjeno do konca leta 2027, vendar so ugibanja, da bi lahko predčasno odšel, sprožila številne spore znotraj ekipe, ki so dosegli vrhunec z njegovo izključitvijo iz moštva za dirko po Lombardiji.

To je v odnosu med Pidcockom in moštvom Ineosa izbilo dno, potem ko bi moral biti Britanec ob takrat zelo dobri formi eden glavnih izzivalcev kasnejšega zmagovalca Slovenca Tadeja Pogačarja. Nestrinjanje je Pidcock nato obeležil še na družbenih omrežjih.

Po še eni slabši sezoni za standarde Ineosa na vseh področjih je ekipa konec oktobra prevetrila tudi svoje vodstvene strukture, odstopil je tudi športni direktor Steve Cummings, ki se je ta teden pridružil avstralski ekipi Jayco-Alula.

@tompidcock is a long-time friend of Q36.5 and thus we are delighted to formally announce that he has signed a 3-year contract with our factory team, @Q36_5ProCycling, starting from the 2025 season.



Welcome Tom and we look forward to riding with you in the new year!#Q36_5 pic.twitter.com/9NQvJnVXCO