Britanski kolesar Tom Pidcock po štirih letih po sporazumnem dogovoru zapušča ekipo INEOS Grenadiers. O tem se je že dlje časa ugibalo, odnosi med njim in ekipo pa so se še bolj ohladili nedavno, ko so ga umaknili s seznama prijavljenih za nastop na Dirki po Lombardiji.

Tekmuje tudi v ciklokrosu in gorskem kolesarstvu. Foto: Reuters Informacije o tem, ali Tom Pidcock zapušča ali ostaja pri Ineosu, so se v zadnjih dneh neprestano spreminjale, a priznani kolesarski novinar Daniel Benson zdaj piše, da je ljubezni med stranema dokončno konec in je samo še vprašanje ur, kdaj novico o razhodu ekipa objavi tudi uradno. Ta teden se kolesar iz Leedsa ni zglasil na začetku ekipnih priprav v Španiji. Odšel naj bi torej že pred prihajajočo sezono, čeprav ima pogodbo do konca leta 2027. Njegova najverjetnejša destinacija naj bi bila lani ustanovljena ekipa Q36.5 Pro Cycling Team.

Pidcock je za INEOS Grenadiers dirkal sedem let in zmagoval na etapi Toura, pa na Strade Bianche in Amstel Gold Race, večkrat je bil na stopničkah na Liege–Bastogne–Liege. Pri 25 letih bi moral biti na vrhuncu kariere in njihov prvi adut, a se ob cestnem kolesarstvu osredotoča še na ciklokros in gorsko kolesarstvo. Je aktualni olimpijski prvak v gorskem kolesarstvu (olimpijski kros).