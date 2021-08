Tadej Pogačar doma: Počutim se kot na Elizejskih poljanah v Parizu #video

Skoraj tri tedne po osvojitvi bronaste olimpijske medalje in slab mesec po drugi zaporedni zmagi na Dirki po Franciji se je v domačo Komendo vrnil tudi Tadej Pogačar. Na hipodromu v Komendi so mu sokrajani pripravili zabaven sprejem. Bronasti slovenski olimpijec z iger v Tokiu se je pripeljal s kolesom, oblečen v rumeno majico z Dirke po Franciji.

"To je najlepša nagrada," pa je povedal Tadej in pokazal na navijače. "Pred dvema letoma smo bili že tukaj na podobnem sprejemu, ampak tale množica danes pa je nepričakovana," je na odru hipodroma v Komendi povedal slavljenec. "Počutim se, kot sem se v Parizu na Elizejskih poljanah, kar kocine mi gredo pokonci."

"Zdaj res lahko rečemo, da je kolesarstvo v zlati dobi in se bo čim več mladih začelo ukvarjati s tem športom, da dobimo novega Tadeja," pa pravi Miha Koncilja, prvi Pogačarjev trener.

O olimpijski dirki

"Olimpijska dirka je bila ena od težjih, kar sem jih vozil,. Res sem bil vesel, da sem dobil medaljo, Na koncu sicer najprej nisem vedel, ali je bila srebrna ali bronasta, ampak je na koncu vseeno. Medalja je medalja, ponosen sem nanjo. Po šestih urah trpljenja sem vse stavil na sprint, izteklo se je kar v redu," pa se je olimpijske cestne dirke spomnil največji sin Komende. Dirka je bil izjemno naporna, še pravi: "Kamera ne pokaže vsega, ogromno je bilo skokov, napadov, nihče ni hotel delati z nama z Van Aertom, skoraj sem že zategnil ročno zavoro, ampak potem vendarle vztrajal in splačalo se je."

Fotogalerija s sprejema (foto: Grega Valančič/Sportida):

Kam še do konca sezone?

"Čaka me še nekaj obveznosti, nekaj dirk do konca leta. Samo enodnevne, ampak med njimi evropsko prvenstvo, pa svetovno prvenstvo. Na tem nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi, imamo dobre kolesarje v slovenski reprezentanci in upam, da postavimo piko na i," pa je povedal o načrtih do konca sezone.

Posnetek sprejema za Tadeja Pogačarja:

Navijači, ki so se zbrali na hipodromu, so si bili v izjavah enotni. Tadej ima že zdaj za seboj izjemno sezono, ki pa še ni končana. Ponosni so nanj in verjamejo, da se bodo njegovi uspehi le še nadaljevali. Številni so na dan cestne dirke vstali že zgodaj in sovaščana spremljali do prve, zgodovinske kolesarske olimpijske kolajne za Slovenijo. Med navijači smo opazili tudi veliko mladih, nadobudnih kolesarjev, ki tudi zaradi Pogačarjevih uspehov verjamejo in upajo, da bodo tudi sami nekoč sodelovali na največjih kolesarskih tekmah.

"Žal v Komendi nimamo višjega priznanja, kot je to za častnega občana"

Tadej Pogačar se je na sprejem pripeljal s kolesom, oblečen v rumeno majico, ki jo je osvojil na letošnji Dirki po Franciji. Tour je dobil še drugič zapored.

"Žal v Komendi nimamo višjega priznanja, kot je to za častnega občana. To pa smo Tadeju podelili še lani, ko je prvič dobil Tour," je povedal ponosni župan Komende Stanislav Poglajen. Komendi je Pogačar prinesel sploh prvo olimpijsko medaljo.

"Tadej, sploh ne vem več, kaj naj ti povem, vsi smo ponosni, da ime našega kraja tako nosiš po svetu," pa je župan povedal kolesarskemu junaku še osebno. Besed ob uspehih 22-letnika ne zmanjkuje samo njemu.

V Tokiu odprl slovensko nabiranje odličij

Tadej Pogačar je 24. julija, na uvodni dan olimpijskih iger v Tokiu, odprl slovensko nabiranje olimpijskih odličij. Na cestni dirki je v dramatičnem koncu na dirkališču pod goro Fudži osvojil bronasto odličje, prvo olimpijsko medaljo za slovensko kolesarstvo. Že štiri dni pozneje se je slovenska bera kolesarskih medalj podvojila. Primož Roglič je po smoli na letošnjem Touru in težavah na cestni dirki izpeljal fenomenalen kronometer in osvojil naslov olimpijskega prvaka.

Vmes sta si kolajni okrog vratu nadela še kanuist Benjamin Savšek in judoistka Tina Trstenjak, tik pred koncem iger pa je zlato piko na i postavila še Janja Garnbret, ki se je v zgodovino vpisala kot prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju. Vsi našteti so se že v preteklih dneh vrnili v domovino in uživali v sprejemih, danes bo to čast dočakal tudi Pogačar, ki se je z zmago na Touru zavihtel na prvo mesto kolesarske jakostne lestvice.

Na hipodromu v Komendi, kjer je bil ves čas Toura možen ogled dirke na velikem ekranu, ga bodo pozdravili danes ob 17.30. Če vam do tja ne bo uspelo priti, boste sprejem lahko spremljali preko videopovezave na naši spletni strani.

Pogačar se je z vodstvom ekipe odločil, da letošnjo Vuelto izpusti. Dirka po Španiji je bila prva tritedenska dirka, na kateri je nastopil in že kar takoj stopil na zmagovalni oder. Bil je najboljši mladi kolesar in tretji v skupni razvrstitvi. Zmagal je Primož Roglič. Foto: Luis Angel Gomez / Photogomezspo

Pogačar si je po olimpijskih igrah vzel nekaj dni premora in z vodstvom ekipe sprejel odločitev, da nastop na letošnji Dirki po Španiji, ki se začenja že jutri in na kateri bodo nastopili štirje slovenski kolesarji (poleg Primoža Rogliča še Jan Tratnik in Polanc ter Luka Mezgec), izpusti.

Kot je nedavno sporočil prek družbenih omrežij, bo dirkal šele konec avgusta na Dirki po Bretanji (29. 8.), septembra pa se bo udeležil dveh reprezentančnih akcij. Nastopil bo na evropskem prvenstvu v Trentinu (8. 9. do 12. 9.) in na svetovnem v Flandriji (19. 9. do 26. 9.).

Sezono bo predvidoma končal na zadnjem od petih kolesarskih spomenikov, na Dirki po Lombardiji (9. 10.).

