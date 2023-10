Roglič favorit, a pozor, Pogačar stopnjuje formo

Kolesarje danes čaka 196,5 kilometra dolga trasa s kar 24 vzponi in skupno skoraj 3.500 višinskimi metri. Na 102. izvedbi dirke Tre Valli Varesine bosta nastopila tudi najboljša slovenska kolesarja, Tadej Pogačar in Primož Roglič. Oba sta na tej italijanski pol klasiki že zmagala, Pogačar lani, Roglič pa leta 2019.

Primož Roglič je v zadnjih tednih v središču pozornosti kolesarskega sveta, ki ugiba, kje bo 33-letni Zasavec nadaljeval svojo imenitno profesionalno kariero. V soboto je v Bologni potrdil govorice, da po letošnji sezoni zapušča Jumbo-Vismo. Nato pa je osvojil svojo 15. zmago v sezoni, prvo na enodnevni dirki leta in že jubilejno 80. v karieri.

Vrhunci dirke iz leta 2019, ko je zmagal Primož Roglič:

Pogačar, četrti, tretji, drugi in ...

Tudi danes je mogoče pričakovati spopad slovenskih asov, tako Rogliča kot Pogačarja strokovnjaki umeščajo v najožji krog favoritov. Zasavcu na podlagi izidov na sobotni Dirki po Emiliji pripisujejo za kanček več možnosti, a v oči bode tudi dejstvo, da Pogačar po avgustovskem svetovnem prvenstvu spet prihaja v odlično formo. Na Dirki po Toskani 13. septembra, na svoji prvi dirki po Glasgowu, je bil 25-letni Gorenjec četrti, dan pozneje na veliki nagradi Pecciolija tretji, v soboto v Bologni pa že drugi. Če se bo trend nadaljeval, bi moral danes torej zmagati. Je pa današnja dirka za Pogačarja še zadnji preizkus pred zadnjim spomenikom sezone, Dirko po Lombardiji, na kateri bo v soboto, 7. oktobra, napadal tretjo zaporedno zmago.

Lani je v Vareseju zmagal Tadej Pogačar. Bil je najmočnejši v zaključnem sprintu večje skupine:

Rogličeva močna podporna ekipa

Roglič je po drugi strani očitno izjemno motiviran, da se od nizozemske ekipe, v kateri je preživel osem sezon, poslovi zmagovito. Tudi zasavski as bo sezono končal na Dirki po Lombardiji, dokazala pa je že, da se na severnoitalijanskih cestah počuti odlično. Danes bo imel tudi izjemno močno podporno ekipo, v kateri bo še en naš as Jan Tratnik, ob Slovencih pa še Belgijec Tiesj Benoot, Madžar Attila Valter ter Nizozemci Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk in Milan Vader. Močno zasedbo Jumbo-Visme naj bi dopolnil še belgijski zvezdnik Wout Van Aert, ki je včeraj dobil dirko Coppa Bernocchi.

Pogačar bo imel ob sebi Britanca Adama Yatesa, ki se je kot odličen pomočnik izkazal v soboto v Emiliji, pa mladega Španca Juana Ayusa, prekaljenega Poljaka Rafala Majko, Avstralca Jayja Vina ter Italijana Diega Ulissija in Davida Formola.

Kdo še prihaja?

Čeprav startni seznam vse do nekaj ur pred dirko ne bo potrjen, se pričakuje močna udeležba. Španski Movistar naj bi prišel z Enricom Masom, Alexom Aranburujem in Carlosom Verono, francoski AG2R Citroën z Benom O'Connorjem, Bennoitom Cosnefroyem in Felixom Gallom, pa Ineos Grenadiers s Carlosom Rodriguezom, Bora – Hansgrohe z Jaijem Hindleyjem, Aleksandrom Vlasovom, Lennardom Kämno, Jayco-AlUla s Simonom Yatesom, Soudal – QuickStep z Julianom Alaphilippom, pa DSM – Firmenich z Romainom Bardetom, Gropama – FDJ s Thibautom Pinotom, EF Education – EasPost z Richardom Carapazom in Estebanom Chavesom, Israel – PremierTech z Jakobom Fuglasngom in Domenicom Pozzovivom …

Kaj čaka kolesarje

Dirka se bo začela opoldne v Busto Arsiziu po približno 38 kilometrih pa bodo kolesarji prispeli v Varese, kjer se bodo nato vozili v krogih. Osemkrat po slabih 13 kilometrov dolgi zanki, v kateri bosta ključna vzpona Casbeno (2,5 km, s 4,9-odstotnim povprečnim naklonom) in Montello (2 km, 5,2 odstotka), nato pa še dvakrat po daljšem, 25-kilometrskem krogu, v katerem bosta kombinacijo vzponov tvorila Casciago (1,8 km, pet odstotkov) ter Morosolo. Ta je najzahtevnejši klanec na dirki, gre za 1,6 kilometra dolg vzpon s 7,8-odstotno povprečno naklonino, drugih 800 metrov klanca ima skoraj devet odstotkov naklona. Cilj bo na ulici Sacco v Vareseju, zadnji kilometer dirke je povsem raven, povsem mogoče je, da bo o zmagovalcu odločal sprint večje skupine tekmovalcev. V cilju kolesarje pričakujejo med 16.30 in 17.00.

