Šokantna izpoved Vingegaardovega očeta: Preživljamo pravi pekel

"En teden po padcu se jaz in žena še nisva slišala z Jonasom," je v intervjuju za danski tabloid Ekstra Bladet povedal oče Jonasa Vingegaarda Claus. Informacije o stanju njunega sina, ki se je hudo poškodoval pri padcu v četrti etapi Dirke po Baskiji, so skope. "Preprosto še nismo dobili priložnosti za pogovor z njim, niti z njegovo ženo ali ekipo," je še potarnal oče dvakratnega zmagovalca Dirke po Franciji.

"Preživljamo pravi pekel," je še razložil Claus Vingegaard. Starša nesrečnega kolesarskega asa sta odrezana od informacij, kar jima povzroča hude skrbi. "V resnici veva samo to, kar lahko prebereva v medijih. Ne gre za to, da ga ne bi želela obiskati v Španiji, ampak mislim, da ga v tem trenutku ne bi smela. Dobivava le drobce informacij," je še razkril Vingegaard starejši.

Jonas se po grdem padcu, v katerem sta jo skupila še dva velika favorita z Dirke po Baskiji, Remco Evenepoel in Primož Roglič, zdravi v bolnišnici v Vitorii-Gasteizu. Pri padcu je utrpel zlom ključnice in reber, pa tudi kontuzijo pljuč. Pred dnevi je 27-letnik uspešno prestal operacijo. "Jonas je uspešno prestal operacijo ključne kosti, naslednje tedne ga čaka okrevanje," je pred dnevi na družbenih omrežjih zapisala ekipa Visma | Lease a Bike.

Je stanje slabše, kot mislimo?

A nekateri mediji poročajo, da je Vingegaardovo stanje slabše, kot bi si želeli. "Po zadnjih informacijah je bil Vingegaard zadnji konec tedna še na intenzivnem oddelku bolnišnice v Vitorii. Po seriji notranjih krvavitev še niso bili opravljeni vsi nujni posegi, ampak njegova ekipa tega ne more ali noče potrditi," je poročal nizozemski Algemeen Dagblat.

Po nedavni dirki Pariz–Roubaix je športni direktor Visma | Lease a Bike Merijn Zeeman za WielerFlits spregovoril o položaju poškodovanih kolesarjev Wouta van Aerta in Jonasa Vingegaarda. Vprašanj o stanju obeh kolesarjev je še ogromno, je dejal, med drugim tudi njuna razpoložljivost za Giro in Tour. Van Aert je prav danes sporočil, da bo izpustil italijansko pentljo. Po zlomu reber dobro okreva, a še ne more trenirati.

Kakšne so možnosti, da bo startal na Touru?

Za zdaj v nizozemski ekipi še upajo, da bo van Aert, ki si je v padcu na klasiki Čez Flandrijo zlomil ključnico ter nalomil rebra in prsnico, nared za rožnato pentljo, Vingegaard pa za julijsko Dirko po Franciji, ki jo je dobil v zadnjih dveh letih, a je pred dnevi v komentarju za portal Cyclingnews Philippa York to možnost označila za zelo malo verjetno.

"Na žalost mislim, da Jonas Vingegaard letos ne bo dobil tretjega Toura, tudi če se mu bo uspelo sestaviti in se pojaviti na startu, kar se glede na obseg njegovih poškodb prav tako zdi malo verjetno. Če bi bila samo – in besedo 'samo' uporabljam z največjim spoštovanjem do posledic vsake poškodbe – zlomljena ključnica ali rebra ali pa samo predrta pljuča, bi morda imel dokaj kratko prekinitev v svojem urniku. Ker pa ima vse naenkrat, najbrž ni mogoče pričakovati, da se bo sploh pojavil na startu v Firencah za obrambo naslova prvaka Toura. Tudi to, da je še vedno v bolnišnici, kaže, kako resno je poškodovan," je zapisala Yorkova.

Prav skopost informacij glede stanja Jonasa Vingegaarda bi lahko pomenila, da so bolj črnoglede napovedi tudi pravilnejše. Roglič in Jay Vine, ki je v istem padcu utrpel več zlomljenih vretenc, sta se svojim navijačem že javila prek družbenih omrežij. Slovenski as že trenira na sobnem kolesu, nesrečni Avstralec pa se je iz bolnišnične postelje zahvalil za vso podporo. Tudi Evenepoel je že prestal operacijo ključnice in sporočil, da zdaj okreva doma.

