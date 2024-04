Dva tedna po hudem padcu na dirki skozi Flandrijo je belgijski kolesarski as Wout van Aert sporočil, da ne bo nastopil na letošnji Dirki po Italiji, poročajo agencije. Belgijec si je pri padcu polomil nekaj reber, prsnico in ključnico.

"Srečen sem, da vam lahko sporočim, da po vseh teh hudih poškodbah dobro okrevam. Ampak rebra so še vedno dejavnik, ki me močno ovira in omejuje. Trenutno še ne morem trenirati, zato sem se odločil, da na Giru d'Italia ne bom nastopil. Razočaran sem, da bom zamudil tudi drugi veliki cilj v sezoni. A zdravje ima prednost," je na družbenih omrežjih zapisal kolesar.

Že včeraj so iz moštva Visma | Lease a Bike sporočili, da bo Giro izpustil tudi izkušeni Nizozemec Wilco Kelderman, ki bi bil ob van Aertu in mladem Cianu Uijtdebroeksu eden od treh adutov nizozemske ekipe za boj s slovenskim asom Tadejem Pogačarjem za zmago na rožnati pentlji. Zdaj vodilne može ekipe čaka sestavljanje nove ekipe za Dirko po Italiji, ki se bo začela 4. maja v Torinu.

Preberite še: