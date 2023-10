So pri Rogličevi nekdanji ekipi le našli sponzorja?

Ena najbolj uspešnih kolesarskih ekip bo po prihodnji sezoni izgubila največjega sponzorja, nizozemsko trgovinsko verigo Jumbo, prav zaradi tega pa se je letos poskušala združiti z belgijskim moštvom Soudal – QuickStep, a je združitev oziroma prevzem kmalu padel v vodo. Čeprav so nizozemske čebele letos dobile vse tri grand toure, so imele nekaj težav z iskanjem novega pokrovitelja. Moštvo je letos zapustil tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič, a zdaj je športni direktor Merijn Zeeman le sporočil dobro novico.

"Me sprašujete, če je prihodnost ekipe zagotovljena? Ja, absolutno, čeprav se v podrobnosti ne morem spuščati," je povedal v intervjuju za Niuwsblad. Jumbo se po sezoni 2024, morda pa tudi že prej, umika iz kolesarstva, medtem ko je Visma, norveško informacijsko podjetje že potrdilo, da bo ostalo med sponzorji ekipe. Naslednik Jumba pa bo znan kmalu, obljublja Zeeman. Ta je o nedavnem nadvse odmevnem poskusu združitve z belgijskim Soudal – QuickStepom dejal, da so pogovori obstajali, a naj bi bili le informativni, poroča Cyclingnews. Podobno velja za sestanek z belgijskim zvezdnikom Remcom Evenepoelom, s katerim so prav tako imeli sestanek.

Nizozemski mediji že špekulirajo, katero podjetje bi se lahko pridružilo projektu, Zeeman pa je povedal le, da moštvo "odpira novo poglavje". Spregovoril pa je tudi o Primožu Rogliču, ki je po osmih izjemno uspešnih letih zapustil ekipo in se preselil k nemški BORI – hansgrohe. "Primož je nakazal, da si želi v preostanku svoje kolesarske kariere nekaj drugega. Želel si je prestop v ekipo, ki bo delala zanj. Vedno je bil odkrit in pošten glede tega, to smo razumeli in to spoštujemo, zato smo mu pomagali pri prestopu," je povedal Zeeman in dodal, da se dobro zaveda, da bo Roglič zdaj njihov nevaren konkurent.

