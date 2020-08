Zmagovalec lanske Vuelte, Roglič, je Bernala, zmagovalca lanskega Toura, v skupnem seštevku prehitel za 18 sekund in osvojil dirko po francoski pokrajini Ain, ki je bila tako za njegovo Jumbo Vismo kot tudi za britansko moštvo Ineos predvsem priprava na letošnjo dirko po Franciji. Moč nizozemske ekipe je, kot kaže, izjemna, konkurenci so v treh dneh odčitali pravo lekcijo.

¡Vuelvan esto un gif! ¡Vuelvan esto una foto! Esta es la imagen de la deportividad pura en estos tiempos ¡GIGANTE ROGLIC! ¡GIGANTE EGAN!



Sigue la carrera también acá 🖥 👉 https://t.co/CEQhFlSUo1#ElMundoRuedaXSeñal #TOURDELAIN 2020 #TDA pic.twitter.com/bC22BvV0HG — Señal Deportes (@SenalDeportes) August 9, 2020

Kaj se je dogajalo

Večino zadnje, 144,5-kilometrske etape dirke po Ainu sta v begu preživela zmagovalec prve etape Andrea Bagioli (Deceuninck-SuickStep) in Julien Bernard (Trek Segafredo), njun podvig pa se je pričakovano končal na zadnjem, odločilnem vzponu na Grand Colombier (1.501 m.n.v., 17,3 km, povprečni naklon 7,1 %,), ko so na predala resno stopili favoriti.

Vse je bilo pripravljeno za epski spopad Jumbo-Visme in Ineosa, v ospredju karavane so se nabrali Primož Roglič, Tom Dumoulin, George Bennett, Steven Kruijswijk iz nizozemske ekipe, adut Ineosa Egan Bernal pa je imel ob sebi Chrisa Frooma in Jonathana Castrovieja, Nairo Quintana (Arkea Samsic), Richie Porte, Bauke Mollema (oba Trek Segafredo), Dan Martin (Israel Start-up Nation), Guillaume Martin (Cofidis) in Joao Almaeda (Deceuninck-QuickStep), so bili zraven in v začetku le opazovali.

Froom je do osmih kilometrov do cilja opravil večino dela pri narekovanju tempa, ko mu je zmanjkalo moči, je vodenje skupine prevzel Dumoulin, Castroviejo je budno pazil na Bernala, ki je na trenutke deloval, kot da mu pojenjajo moči, a sedem kilometrov pred ciljem Kolumbijca zapustil in v družbi "Jumbovcev", Quintane, Molleme, Potrteja, ter obeh Martinov.

Jumbo-Visma strahovito močna

Dumoulin je tudi štiri kilometre pred ciljem še narekoval močan tempo, Bernal in Roglič sta se premaknila v ozadje vodilne skupine, medtem je z napadom poskusil Porte in z njim še dodatno razredčil vodilno skupino, manj kot tri kilometre do cilja je vse naboje izstrelil Dumolin, z Rogličem je ostal Bennett, kki je pokrival vse skoke razpoloženega Porteja, nato pa ….

Kakšnih 600 metrov pred ciljem se je za napad vendarle odločil Bernal, skočil, sledil mu je lahko le Roglič, ki pa mu ni le sledil, pač pa sprejel izziv in Kolumbijca pustil za seboj.

