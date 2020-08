Rogliču spretno izmaknil zmago, odločali so centimetri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Franciji se je danes začela tridnevna kolesarska dirka Tour de l'Ain, v prvi, 139,5-kilometrski etapi od Montreal-la-Clusa do Ceyzeraita, je najboljši slovenski kolesar Primož Roglič (Jumbo-Visma) že videl zmago, a mu jo je pred nosom izmaknil Italijan Andrea Bagioli (Deceuninck QuickStep). Tretji je bil Švicar Stefan Bissegger.

Kolesarji nizozemske Jumbo-Visme so odlično opravili posel, Robert Gesink in Tom Dumoulin sta Rogliča spravila v odličen položaj za ciljni šprint, a tik pred ciljno črto je Zasavca po levi prehitel Bagioli. Ta je prevzel skupno vodstvo, z bonifikacijami za etapno zmago ima pred Rogličem štiri sekunde prednosti.

Victoria para Bagioli por delante de Roglic en la etapa 1 del Tour de l’Ain 2020. #TourdelAin #TDA 🎥 @SenalDeportes pic.twitter.com/9MWSlT3E9c — Dany Pro Cycling (@DanyProCycling) August 7, 2020

Zmaga za Fabia

21-letni Italijan Bagioli je šele prvo leto profesionalec, po prvi zmagi na najvišji ravni pa se je zahvalil ekipi. "Ta zmaga je za Fabia," je dejal v svoji prvi izjavi za medije in se tako spomnil nesrečnega klubskega kolega Jacobsena, ki je grdo padel na Dirki po Poljski in so ga danes zbudili iz umetne kome.

Jumbo-Visma proti Ineosu

To je prva mednarodna dirka s Primožem Rogličem v tej sezoni, ki je bila zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjena konec februarja. Zasavec se je sicer ogreval na junijskih dirkah državnega prvenstva v Komendi in na Pokljuki, zdaj pa ima končno priložnost preizkusiti pripravljenost v najmočnejši konkurenci.

V Francijo je namreč bogati Ineos pripeljal izjemno zasedbo z zadnjimi tremi zmagovalci Toura, Eganom Bernalom, Geraintom Thomasom in Chrisom Froomom, Jumbo-Visma pa ima poleg Rogliča še Dumoulina, Bennetta, Roberta Gesinka, Stevena Kruijswijka in Tonyja Martina.

Pričakovati je epski spopad teh dveh moštev za skupno zmago, a ta dirka je bolj ali manj preizkus ekip za letošnji Tour. V soboto kolesarje čaka precej bolj razgibana trasa med Lagnieujem in Lelex Monts-Juro.

Tour de l'Ain, 1. etapa: 1. Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-Quickstep 3;17:00 2. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 3. Stefan Bissegger (Švi) Švida 4. Tom Dumoulin (Niz) Jumbo-Visma 5. Erik Fetter (Mad) Kometa Xstra Cycling Team 6. Giacomo Garavaglia (Ita) Kometa Xstra Cycling Team 7. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 8. João Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 9. Bauke Mollema (Niz) Trek-Segafredo 10. Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates … Skupni vrstni red: 1. Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-Quickstep 3;16:50 2. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma + 0:04 3. Stefan Bissegger (Švi) Švica 0:00:06 4. Tom Dumoulin (Niz) Team Jumbo-Visma 0:10 5. Erik Fetter (Mad) Kometa Xstra Cycling Team 6. Giacomo Garavaglia (Ita) Kometa Xstra Cycling Team 7. Guillaume Martin (Fra) Cofidis 8. João Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 9. Bauke Mollema (Niz) Trek-Segafredo 10. Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates ...

