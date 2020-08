SP v kolesarstvu pod velikim vprašajem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prireditelji letošnjega kolesarskega svetovnega prvenstva v Aigle-Martignyju v Švici so danes sporočili, da izvedbe v razmerah, kot so zdaj, ne morejo pripraviti. Če zdajšnjih omejitev v zvezi s stanjem covida-19 švicarska vlada ne bo omilila, bodo prisiljeni tekmovanje odpovedati.

Prvenstvo bi moralo biti na sporedu od 20. do 27. septembra, če bi res prišlo do odpovedi, ga Mednarodna kolesarska zveza namerava preseliti na Bližnji vzhod, kandidati za organizacijo naj bi bili Katar, Oman in Združeni arabski emirati, poroča spletna stran cyclingnews.com.

"Brez večjih vladnih olajšav in ob upoštevanju dejstva, da se seznam držav z visokim tveganjem, ki potrebujejo karanteno za vstop v Švico, povečuje, ne moremo prirediti prvenstva. Načrta B nimamo," menijo prireditelji, ki dodajajo, da bo vlada 12. avgusta sporočila spremembe v ukrepih v zvezi s pandemijo, po njej pa bo padla odločitev.

Ta pa najbrž še ne bo dokončna, saj je marsikaj odvisno tudi od epidemioloških razmer drugod po svetu.