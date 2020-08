Roglič s suvereno zmago prestrašil Bernala

Druga etapa letošnje dirke Tour de l'Ain je ponudila velik spopad zmagovalcev Vuelte in Toura, Primoža Rogliča in Egana Bernala. V ciljnem šprintu na gorskem cilju je imel Zasavec veliko močnejše noge od Kolumbijca, zasluge za to pa gredo boljšemu ekipnemu delu. Jumbo-Visma je bila danes preprosto pametnejša in močnejša od Ineosa.

Primoz Roglic wins stage 2 of @tourdelain with a powerful sprint against Bernal and Conti. 👏 Jumbo-Visma managed to isolate Egan today but didn't gain time on him. Tomorrow, it's his terrain. So far, Jumbo 1-0 Ineos. #TourdelAin pic.twitter.com/haCvWjC7iG — Mihai Simion (@faustocoppi60) August 8, 2020

Zadnja vzpona odločila

Kolesarji so danes prevozili 3.159 višinskih metrov, "zlezli" so na pet kategoriziranih klancev, tudi na dobrih 1.100 metrov visoki Col de Menthieres, predzadnji klanec etape. Do vrha tega vzpona se je v ospredju izoblikovala skupina šampionov z Rogličem, Bernalom, Quintano, Kruijswijkom, Mollemo, ki se je na koncu spopadla za zmago.

Roglič je imel ob sebi dva močna pomočnika, Kruijswijka in Georga Bennetta, Nairo Quintana (Arkea Samsic) in Egan Bernal (Ineos) sta bila sama, kot tudi Bauke Mollema (Trek Segafredo), a sta se skupini na spustu pred ciljnim vzponom pridružila še Jonatan Castroviejo (Ineos) in Valerio Conti (UAE Emirates), ki pred tem sicer nista zdržala silovitega tempa na Menthieres.

Jumbo-Visma poskrbela, da je Bernal ostal sam

Odločal je tako ciljni vzpon na Lelex Mont-Juro. Slabih deset kilometrov pred ciljem je v vodstvo skočil Steven Kruijswijk. Medtem ko sta lahko Roglič in Bennett nekoliko počivala, se je Castroviejo iztrošil, ko je skrbel, da Kruijswijk ne bi pobegnil Bernalu, ko pa je Kolumbijec ostal sam, je z napadom odnehal tudi vodilni Nizozemec. Jumbo-Visma je imela v vodilni skupini spet absolutno premoč.

Bennett in Kruijswijsk sta diktirala močan tempo, Novozelandec je odpadel dober kilometer pred ciljem, Roglič je čakal na potezo Bernala, ko je ta skočil, je slovenski državni prvak zlahka odgovoril in v ciljnem šprintu prišel do zmage. Tretje mesto je osvojil Italijan Valerio Conti. Glede na to, da sta Ineos in Jumbo-Visma to dirko vzela kot dober test pred Tourom, je lahko Bernal tudi nekoliko zaskrbljen.

