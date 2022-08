Rusu zmaga, Govekarju samozavest, še vedno pa odmeva grozljiv padec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Joao Almeida je v zadnji etapi 44. izvedbe Dirke okoli Burgosa slavil zmago pred Kolumbijcem Miguelom Angelom Lopezom (Astana) in Francozom Pavlom Sivakovom (Ineos), ta pa se je veselil zmage v skupnem seštevku dirke. Odlično se je odrezal tudi edini Slovenec na dirki, 22-letni Matevž Govekar. Ta je v petek dobil peto etapo in prišel do svoje prve zmage med profesionalci, kar mu bo bržčas dalo kar nekaj samozavesti za nadaljevanje kariere.

Direktor dirke za dramo obtožil Nizozemca

Govekar je dirko končal na 89. mestu, za zmagovalcem je zaostal 34:07 minut. A bolj kot po uspehih kolesarskih asov, bo preizkušnja ostala v spominu zaradi hudega množičnega padca v zaključku druge etape. Ta še vedno odmeva. Ko so kolesarji pred dnevi udrihali po prirediteljih, češ, da so naredili "nedopustno" napako, ko so zaključek etape speljali po cesti s hitrostno oviro, t. i. "ležečim policajem", je tem v bran stopil direktor dirke Marcus Moral.

Ta je kot glavnega krivca za množični padec obtožil kar nizozemskega kolesarja Davida Dekkerja (Jumbo-Visma). Dekker je v zaključku druge etape, kakšnih 700 metrov pred ciljem pri visoki hitrosti (cesta se je spuščala), pri prečkanju hitrostne ovire izgubil nadzor nad kolesom, padel, čezenj pa so nato kot domine popadali še številni drugi kolesarji.

Tremendo accidente en Vuelta a Burgos.

David Dekker salta por los aires al coger un badén y medio pelotón se va al suelo.

Tanto @dekkerdavid 🇳🇱 como @ballero_94 🇮🇹 se han hecho mucho daño 🤕pic.twitter.com/lnl7M1Btmb — La Espada de Indurain 🚴🏼‍♂️ (@DeIndurain) August 3, 2022

Hitrostna ovira le rahlo privzdignjena zebra?

A "hitrostna ovira" je le izgovor, meni Moral in trdi, da niti ni šlo za "ležečega policaja", pač pa le malce privzdignjen prehod za pešce, t. i. "zebro". "Šlo je za največ 2,5 centimetra povzdignjen del ceste z zebro, na nevarnost pa so kolesarje opozarjale oznake na cestišču in redar z zastavico. Pa še posebej smo jih opozorili na sestanku pred etapo," je Moral povedal za francoski časnik L'Equipe.

"Nemogoče je najti cesto brez kakršnih koli ovir, teh prehodov in krožišč pa tudi ni mogoče kar odstraniti. Za padec je bila kriva predvsem Dekkerjeva napaka. Tega se tudi zaveda in se zato opravičuje," meni Moral. Poudarja, da Dekker ni izključni krivec, pač pa večinski: "Vsi so malo krivi, ne moremo pa zdaj napadati samo prirediteljev za oviro, ki je bila primerno označena. Menim, da so bili zadnji kilometri druge etape povsem korektni, del odgovornosti sprejemamo tudi mi, ni pa pravično, da nas ljudje demonizirajo."

Dekker: Če ne bi bilo ovire na cesti, jaz ne bi padel

Tudi Dekker je za WielerFlits priznal, da je delno odgovoren za kaos. "Da, moja napaka je, da nisem krmila držal bolj čvrsto. Drugače pa mislim, da je precej enostavno. Če kršiš pravila UCI (Mednarodna kolesarska zveza, op.p.), si kriv. Če ne bi bilo ovire na cesti, jaz ne bi padel. Če bi se peljali v drugo smer (v klanec, op. p.), bi vozili samo s 40 km/h in ne 75 km/h in prav tako ne bi bilo nobenih težav. Zavedam se, da sem naredil napako, ampak ovira na cesti tako blizu cilja, še posebej, ko se cesta spušča, je recept za težave."

"Tekmovalci se moramo držati številnih pravil, ne smemo voziti v 'super tuck' položaju, sprintati moramo v ravni črti, smeti odmetavati samo na določenih delih trase. Če moramo pravila spoštovati mi, jih mora tudi prireditelj. UCI pa mora bolje nadzirati vse skupaj," je po poročanju portala CyclingWeekly še povedal Dekker.

