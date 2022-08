Nenavaden prizor v cilju kolesarske dirke #video

Moški je bil k sreči toliko priseben, da je tik preden so ga dohiteli kolesarji, spretno preskočil ograjo in preprečil nesrečo. Etapo je sicer dobil Američan Scott McGill iz ekipe Wildfire Generation.

Desetdnevna Dirka po Portugalski se je začela prejšnji četrtek, vseskozi pa jo spremlja temen madež dopinških preiskav in policijskih racij. Tik pred začetkom dirke se je s tekmovanja umaknila portugalska kolesarska ekipa W52-Porto, ki jo je Mednarodna kolesarska zveza suspendirala zaradi suma vpletenosti v dopinški primer z imenom Operation Prova Limpa.

Prizor s ciljne ravnine Dirke po Portugalski je spominja na dogodek iz letošnje izvedbe belgijske sprinterske klasike Scheldeprijs, kjer se je v središču pozornosti nehote znašel belgijski sprinter Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck).

Potem ko je v cilj pripeljal kot deveti, se je le tri minute po prihodu proti moštvenemu avtobusu odpeljal kar po isti trasi, nakar so ga presenetili tekmeci, ki so z visoko hitrostjo sprintali za 14. mesto. Tudi on se je s hitro reakcijo izognil trčenju in v zadnjem trenutku preprečil nesrečo. Za svoje dejanje si je "prislužil" val zgražanja in kazen v višini 200 švicarskih frankov.

#Replay 🎥 / #Scheldeprijs 🇧🇪

🇧🇪 Tim Merlier (AFC) par dessus la barrière ! Images cocasses de cette édition du GP de l’Escaut, remporté par 🇳🇴 Alexander Kristoff (IWG).pic.twitter.com/kRurc33TDf — Renaud Breban (@RenaudB31) April 6, 2022

Preberite še: