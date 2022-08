Kolesarji besni zaradi "ležečega policaja": To je nesprejemljivo!

Včerajšnji dogodki z zaključka druge etape Dirke po Burgosu, ko je v zadnjem kilometru prišlo do grdega množičnega padca, še odmevajo. Številni kolesarji so se poškodovali, domala vsi so danes besni zaradi slabe organizacije dirke.

Le kdo pri zdravi pameti bi sprinterski zaključek trase speljal prek hitrostne ovire, se danes sprašujejo kolesarski profesionalci, ki so bili včeraj v zaključku druge etape Dirke po Burgosu vpleteni v množičen padec. Do tega je prišlo, ko je nizozemski kolesar moštva Jumbo-Visma David Dekker kakšnih 700 metrov pred ciljem pri visoki hitrosti izgubil nadzor nad kolesom, ko je priletel čez t. i. ležečega policaja.

Dekker je padel in sprožil niz dogodkov, na tleh pa je pristala domala polovica pelotona. Preostali so bili ujeti za gmoto koles in padlih kolegov ter niso mogli sprintati za etapno zmago, le trojici članov Jumbo-Visme, ki so vozili v ospredju, se je uspelo izmuzniti in ta nizozemska ekipa se je naposled tudi veselila trojne zmage.

"Nesprejemljivo!"

Edoardo Affini: Niti sanjalo se mi ni, da je bil za nami popoln masaker. Foto: Guliverimage Eden od teh, Italijan Edoardo Affini, včeraj drugi, se je danes odzval na kritike, češ da se včeraj ne bi smel veseliti v cilju. "Preden začnete s tem s***jem, naj bo povsem jasno: Jaz sem v tistem trenutku vlekel 'na polno', ko me je 200 metrov pred ciljem prehitel ekipni kolega, sem se seveda veselil, niti sanjalo se mi ni, da je bil za nami popoln masaker," je na twitterju zapisal Affini.

Ko so zmagovalci vendarle spoznali, kaj se je zgodilo, so bili tudi sami ogorčeni. "Draga UCI (Mednarodna kolesarska zveza, op. p.), glede na vse, kar se je v našem športu že zgodilo, je to, da ste dovolili hitrostno oviro v zaključnem sprintu, ki smo jo prepeljali z izjemno visoko hitrostjo, popolna sramota. Nesprejemljivo!" je bil še jezen 26-letni Italijan.

"Vse skupaj se je odvijalo popolno za našo ekipo, potem je šlo vse grozljivo narobe," je po sporni etapi povedal športni direktor Jumbo-Visme Addy Engels. "Našim kolesarjem ni bilo jasno, kaj se je zgodilo za njimi, šele v cilju so dojeli. To je vrhunski šport in tekmujemo za zmage, a na tak način raje ne bi zmagali," je še povedal.

Francoz poletel čez ogrado

Damien Touze je poletel čez zaščitno ogrado in končal v bolnišnici. Foto: Guliverimage Dekker jo je pri padcu odnesel relativno srečno, ima nekaj udarnin in odrgnin, medtem ko so jo nekateri skupili veliko huje. Davide Ballerini (Quick-Step) je prvi poletel čez Dekkerja in pri padcu utrpel podplutbe in številne odrgnine, njegov moštveni kolega Jannik Steimle pa si je zlomil ključnico. Ballerinijev padec je povzročil, da je Damien Touze (AG2R Citroën) poletel čez zaščitno ogrado in že včeraj končal v bolnišnici.

Z zlomi sta dirko končala tudi David Gonzalez in Orluis Aular iz moštva Caja Rural - Seguros RGA, prvi si je izpahnil komolec, drugi zlomil zapestje. Touzejev moštveni kolega Clement Barthet si je nalomil prst na roki in je potreboval operacijo.

Prireditelji dirke so si prislužili še številne kritike, prav tako UCI, ki ni poskrbela, da se spoštujejo njena pravila glede varnosti. Po hudi nesreči Fabia Jakobsena na Dirki po Poljski leta 2020 je namreč UCI prirediteljem dirk zapovedala, da v zadnjem kilometru sprinterskih etap ne sme biti nobenih zožanj ceste, nobenih hitrostnih ovir in nobenih prometnih otokov." Tega prireditelji Dirke po Burgosu zelo očitno niso upoštevali.

