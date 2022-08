Belgijec se je odpovedal kronometru, zanima ga le cestna dirka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert na svetovnem prvenstvu prihodnji mesec v avstralskem Wollongongu ne bo nastopil v vožnji na čas. Kot je poročal belgijski častnik Het Laatste Nieuws, se bo kolesar Jumbo Visme in eden od junakov prejšnjega Toura raje povsem osredotočil na cestno dirko.

"Po eni strani je škoda, saj imaš z van Aertom velike možnosti za medaljo, po drugi strani pa povsem razumem njegovo odločitev. Obe dirki zahtevata posebno pripravo, zato se je moral Wout odločati med njima," je povedal belgijski selektor Sven Vanthourenhout.

Van Aert je dobil zadnji kronometer na dirki po Franciji, na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih je bil drugi, obakrat ga je prehitel le Italijan Fillipo Ganna, ki bo letos spet prvi favorit, poroča STA.

Van Aert od napornega Toura, na katerem je prišel do treh etapnih zmag in osvojil zeleno majico najboljšega po točkah, bolj ali manj počiva in nabira moči za svetovno prvenstvo, ki je njegov zadnji cilj v sezoni. Na cestni dirki se bo potegoval za kolajno, a je v ponedeljek nastopil na zanimivem kriteriju Roosendaal na Nizozemskem, kjer je v paru z Nizozemko Marianne Vos, dobitnico zelene majice na letošnji ženski Dirki po Franciji, zmagal.

Na tej zanimivi dirki sta drugo mesto zasedla Ellen van Dijsk in Bauke Mollema, tretje pa Mathieu van der Poel in zmagovalka zgodovinskega prvega ženskega Toura Annemiek van Vleuten.

Preberite še: