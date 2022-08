Vodilni pri Jumbo-Vismi čakajo na Rogliča: to bo povsem spremenilo pristop

Če bo Primož Roglič pripravljen za nastop na španski Vuelti, kjer je zmagal vedno, kadar je tam startal, bo seveda on kapetan ekipe, če pa so posledice poškodbe, ki jo je staknil na letošnjem Touru, še vedno preveč boleče, bodo v ekipi Jumbo-Visma morali temeljito spremeniti svoj pristop.

"Odločitve še nismo sprejeli. Čakamo na rezultate Primoževega okrevanja," je tiskovni predstavnik ekipe Jumbo-Visma skopo odgovoril na poizvedovanje kolesarskega portala VeloNews, kjer so preverjali, kakšne so možnosti, da bi Roglič nastopil na zadnji tritedenski kolesarski dirki sezone.

Roglič se je šele pred dnevi vrnil k treningu, potem ko se je v 5. etapi letošnjega Toura pri padcu čez balo sena, ki se je znašla na trasi, hudo poškodoval in pozneje odstopil z dirke. V ekipi Jumbo-Visma so bili glede narave Rogličeve poškodbe zelo skrivnostni in še vedno ni znano, za kako hudo poškodbo je pravzaprav šlo. Govorilo se je, da si je 32-letni Zasavec pri padcu poškodoval vretenci.