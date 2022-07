Roglič se bo še naprej vozil z bivalnikom iz Novega mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič se bo po Evropi še naprej vozil z novomeškim bivalnikom, ki je bil že do zdaj njegov drugi dom.

Novomeška Adria Mobil je podaljšala sodelovanje s kolesarjem Primožem Rogličem, ki je podobno kot nekoč Tina Maze ambasador v tujini zelo priznane znamke bivalnih vozil. Povezava Rogliča in Novomeščanov sega že v čas začetka njegove kariere, ko je najprej kolesaril prav za novomeški kolesarski klub Adria Mobil.

Rogliča smo na dirkah in treningih po Evropi letos že videli z novomeškim bivalnikom adria sonic, direktorica podjetja Sonja Gole je z Rogličem zdaj sklenila še nadaljnje sodelovanje. "Zmage in naslovi navdihujejo, a padci in izzivi, ki jih prinaša življenje, nas delajo močnejše," je ob podpisu pogodbe povedala Goletova.

Model sonic je kot polno integrirani bivalnik glede na različico dolg od 6,9 do 7,4 metra, zunanja širina znaša 2,3 metra, ima štiri sedeže in od štiri do pet ležišč.