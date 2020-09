Rogliču vseeno, kaj bi bilo, Pogačar se je za pomoč v težkih trenutkih zahvalil Janu

Slovenska kolesarska zvezdnika Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates) po šesti etapi ostajata na izvrstnem drugem oziroma tretjem mestu Dirke po Franciji. Rumeno majico je na plečih zadržal Britanec Adam Yates (Mitchelton Scott), pa čeprav jo je med etapo virtualno že izgubil, saj je bila prednost osmerice, ki se je od štarta podala v beg, že več kot šest minut. Greg Van Avermaet (CCC) je bil namreč tisti, ki ga je ogrožal, a bil na koncu za dobro minuto prekratek.

Zato pa je beg od štarta do cilja uspel Kazahstancu Aleksej Lucenku iz Astane, ki se je veselil največje zmage v karieri: "Zame je to zelo pomemben trenutek. Vendarle je to Tour de France, zelo lepa in pomembna dirka. Zelo sem vesel. Vse sem dal, da sem zmagal."

Mezgec se je nadelal

Veliko dela je opravil Luka Mezgec, ki je moral za moštvenega kolega Yatesa diktirati tempo v glavnini. "Kar nadelali smo se. Močna ubežna skupina je bila. Vedeli smo, da moramo biti znotraj časovnice, da obdržimo rumeno majico. Pričakovali smo intenzivno etapo. Nam je šlo za ohranitev rumene majice. Nismo šli za ubežniki. Iz tega vidika je bilo lažje. Kljub vsemu je bilo treba nadzirati osmerico kolesarjev," so bile besede Mezgeca, ki bo imel novo priložnost v petkovi šprinterski etapi.

Luka Mezgec je moral delati za Adama Yatesa, ki je od srede nepričakovano v rumeni majici. Foto: Grega Valančič/Sportida

Od slovenskih kolesarjev sta imela v šesti etapi smolo Matej Mohorič (Bahrain McLaren), ki je še drugič na letošnjem Touru padel – k sreči jo je odnesel brez večjih težav -, in Pogačar. Slednji je imel defekt zadnje gume in to na najtežjem vzponu etape - Col de la Lusette: "Pričakoval sem, da bo težko zame. Težje, kot je bilo. Defekt sem imel na gorskem cilju. Hvaležen sem Janu (Jan Polanc, op. a.) in Aruju (Fabio Aru, op. a.), ki sta me pripeljala nazaj. Zaradi dobrega ekipnega dela nisem izgubil preveč energije. A vsak defekt šteje. Na koncu sem skušal šprintati za uvrstitev med najboljših deset. Bil sem blizu."

"Po televiziji se zdi, da se malce gledamo, a smo trpeli"

Ali je pričakoval morda bolj razburljivo dogajanje na zadnjih vzponih, je za nacionalno televizijo odgovoril: "Pripravljenost kolesarjev je na visoki ravni. Ni takšnih razlik. Zato se po televiziji zdi, da se le malce gledamo, vendar smo vsi nekoliko trpeli."

Tadeju Pogačarju sta ob defektu zadnje gume pomagala uloviti priključek Jan Polanc in Fabio Aru. Foto: Reuters

Sicer smo večji del zaključka etape v ospredju videli ekipo Ineos Grenadiers, ki je ščitila osrednjega favorita Egana Bernala. Dobro delo je znova opravila ekipa Jumbo-Visme, ki ima v Rogliču osrednjega kandidata za skupno zmago: "Hiter štart je bil, zahteven. Spredaj so bili dobri tekmovalci. Če bi jih hoteli uloviti, bi šlo preveč energije za en dan. Šele šesta etapa je. Kar nekaj jih je še pred nami. Ineos je narekoval dober tempo. Vsi smo bili zadovoljni s tem. Spet lep sončen dan za nas."

Roglič ne gleda daleč

Ko je novinar nacionalne televizije tudi nanj naslovil vprašanje, ali je pričakoval več akcije v hribovitem delu, je nekdanji skakalec odgovoril: "Ja in ne. Vseeno mi je, kaj bi bilo. Ne pričakujem nič kaj. Le sledim in poizkušam dirkati."

Primož Roglič je povsem osredotočen in gleda le na naslednji dan. Foto: Reuters

Po petkovi etapi se bodo kolesarji preselili v Pireneje, kjer bosta v soboto in nedeljo na sporedu dve gorski etapi. Zlasti nedeljska bo težka. A Primož ne gleda tako naprej: "Bomo videli. Jutri ni še hribov. Najprej jutri, potem dalje."

Osmoljenec sredinega dne Julian Alaphilippe, ki je dobil kazen 20 sekund, ker je bidon s pijačo vzel manj kot 20 kilometrov pred ciljem, kar je bilo v nasprotju s pravili, je skočil tik pod vrh. Uspelo mu je pridobiti sekundo, a v skupnem seštevku še vedno zaostaja 15 sekund.