Rogličev najresnejši tekmec: Zmaga na Vuelti je zdaj moj glavni karierni cilj

Zmagovalec letošnje Dirke po Italiji in šampion Toura leta 2019, Kolumbijec Egan Bernal, ima zdaj le en cilj, dobiti še Dirko po Španiji in se včlaniti v elitni klub kolesarjev z zmagami na vseh treh največjih kolesarskih dirkah na svetu. Pa namerava trojček dopolniti že letos? "Če se mi bo ponudila priložnost, vsekakor," pred sobotnim štartom Vuelte 2021 pravi 24-letnik iz Bogote.

"Zmagati na vseh treh bi bilo sanjsko," je na današnji novinarski konferenci moštva Ineos Grenadiers pred sobotnim začetkom 76. Vuelte povedal Bernal, ki si bo na dirki delil vlogo kapetana z olimpijskim prvakom Richardom Carapazom in Britancem Adamom Yatesom. "Vsekakor je zdaj moj glavni karierni cilj osvojiti Vuelto," je še dodal zmagovalec Toura 2019 in letošnjega Gira.

Elitni klub zmagovalcev vseh treh dirk Vse tri največje kolesarske dirke je uspelo doslej dobiti le šesterici šampionov, Francozoma Jacquesu Anquetilu (5x Tour, 2x Giro in 1x Vuelta) in Bernardu Hinaultu (5x Tour, 3x Giro, 2x Vuelta), Italijanoma Feliceju Gimondiju (1x Tour, 5x Giro, 1x Vuelta) in Vincenzu Nibaliju (1x Tour, 2x Giro, 1x Velta). Belgijcu Eddyju Merckxu (5x Tour, 5x Giro, 1x Vuelta), Špancu Albertu Contadorju (2x Tour, 2x Giro, 3x Vuelta) in nazadnje Britancu Chrisu Froomu (4x Tour, 1x Giro, 2x Vuelta).

Kolumbijec pa ni prepričan, da bi lahko že letos napadel še edino manjkajočo dirko za dopolnitev velikega trojčka. "Ne bi si rad nalagal prevelikega bremena, a če se mi bo ponudila priložnost, jo bom vsekakor izkoristil." Ves junij in večino julija, ko so se številni njegovi kolegi bojevali na Dirki po Franciji, je sam treniral v rodni Kolumbiji, v Evropo se je vrnil na Klasiko San Sebastian in Dirko po Burgosu, na kateri je tudi grdo padel.

"Po Giru sem se odpočil, a se tudi okužil s covidom"

Posledic tega padca ne čuti več, večje težave mu povzroča poškodba hrbta, zaradi katere je moral odstopiti na lanskem Touru. Te težave se bodo najbrž vlekle še lep čas, pravi, a dodaja, da je se njegova forma vzpenja: "Po Giru sem se odpočil, a se tudi okužil s covidom, zaradi česar sem izpustil nekaj tednov treninga. Priprave na Vuelto tako niso bile ravno idealne, ampak upam, da sem v dobri formi."

Kako preprečiti novo zmagoslavje Primoža Rogliča? Foto: Reuters

Ineos spet stavi na več orožij v boju za skupno zmago, zato bosta nadvse pomembna dobra komunikacija in pa pošten odnos, še meni eden od tistih, ki mu stavnice napovedujejo največje možnosti, da prepreči Primožu Rogliču tretje zaporedno zmagoslavje na Vuelti. In s kakšno taktiko se bodo lotili Slovenca? "Ne vem. Najprej je treba imeti dobre noge. Ostati moramo mirni in čakati na svoje priložnosti," je še povedal Bernal in dodal, da ne pričakuje zgolj dvoboja med seboj in Rogličem, temveč se bodo v boj za zmago vmešali še drugi favoriti. Kdo? "Tega pa vam res ne znam povedati," se je izognil odgovoru.

Pidcock od olimpijskih iger samo proslavlja

Debi na tritedenskih dirkah pa čaka Britanca Toma Pidcocka, olimpijskega prvaka s krosa z gorskimi kolesi. "Veselim se svojega prvega Grand Toura, ampak nimam nobenih rezultatskih pričakovanj," pravi 22-letnik: "Najbrž v prvem tednu ne bom prav zelo dober, najbolje, da ljudje kar pozabijo name, v čast pa mi bo pomagati Eganu, Ritchieju in Adamu. Od olimpijskih iger bolj ali manj proslavljam. Rekli so mi, da moram medaljo primerno proslaviti, preden se osredotočim na nove izzive, in poslušal sem jih. Tukaj bom predvsem nabiral izkušnje."

