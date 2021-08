Francozi ga niso prepoznali: Chris Froome rekreativec?!

"Prepovedana vožnja za vse, tudi za kolesarskega rekreativca," je v približnem prevodu mogoče slišati v video prispevku francoske televizije France 2 o nevarnosti gozdnih požarov na jugu države. Lokalni gasilec na cesti ustavi kolesarja in ga opozori, da vožnje ne more nadaljevati na gozdnato območje masiva de l'Estrel, kjer te dni velja velika nevarnost gozdnih požarov.

"Ce randonneur à vélo"

Euh c'est juste Chris Froome qui a gagné 4 fois le Tour de France sur la même chaîne. @France2tv



Poke @DansLaMusette pic.twitter.com/SVZS0mGEhv — Johan Rouquet (@JohanRouquet) August 11, 2021

Ljubitelji kolesarstva, teh v Franciji, domovini največje in najpomembnejše kolesarske dirke na svetu, ne manjka, so takoj opazili, da "kolesarski rekreativec" ni kar nekdo, pač pa štirikratni zmagovalec Toura, Britanec Chris Froome, ki prebiva v mestu Saint Raphael na sredozemski obali.

Froome je upošteval navodila gasilca in se obrnil ter trening nadaljeval v drugo smer, a njegov naključni skok v poročila francoske televizije zdaj zabava splet. Vrstijo se številne šale na račun francoskih novinarjev, ki bi po mnenju kolesarskih navdušencev preprosto morali prepoznati takšnega zvezdnika, pa čeprav niso strokovnjaki za šport.

Gendarme trekt Froome van fiets in afdaling na de finish. Dacht dat het een toerist was die naar beneden ging... pic.twitter.com/3oEByf9fhR — Raymond Kerckhoffs (@raykerckhoffs) July 25, 2018

No, Froomu se je v kolesarski Franciji že zgodila podobna nevšečnost in to kar na Touru. Ko se je na dirki leta 2018 spuščal z vrha Porteta, kjer je bil cilj 17. etape, proti avtobusu moštva Sky, ga oblečenega v palerino ni prepoznal eden od policistov in ga je sklatil s kolesa.

Preberite še: