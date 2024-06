Primož Roglič je znova poskrbel za infarktno končnico kolesarske dirke. Na kriteriju po Dofineji je za pičlih osem sekund ubranil rumeno majico in vknjižil drugo skupno zmago na tej pripravljalni dirki za Tour, 84. zmago v karieri in prvo zmago na večetapni dirki za ekipo BORA-hansgrohe. Zadnjo etapo je končal na šestem mestu, 48 sekund za zmagovalcem etape Carlosom Rodriguezom iz Ineosa. "Za mano je težek dan, tako kot to velja za zadnje dni. Bila je zahtevna izvedba Dofineje s številnimi padci in klanci," je dogajanje v zadnjih osmih dneh povzel slovenski šampion, ki ga jutri čakajo preiskave rame.

Primož Roglič, ki je približno 5,5 km pred ciljem zadnje etape dirke po Dofineji začel popuščati, je na zadnjem vzponu iz ekipnega vozila ves čas prejemal informacije o prednosti kolesarjev pred njim, tako da je točno vedel, kaj se dogaja in da nikakor ne sme popustiti, saj je rumena majica ogrožena.

Roglič ves čas obveščen o zaostanku

"Obveščen sem bil o razlikah v času, tudi vodilne sem ves čas zadnjega vzpona lahko imel na očeh. Na koncu je bilo zelo tesno, a se je k sreči izšlo v mojo korist, tako da je to popolno," je svoje misli po razburljivi zadnji etapi Dofineje v izjavi za organizatorja strnil 34-letni Roglič. "Če sem trpel? Vsekakor, vse zadnje tri dni," je priznal in poudaril, da je zmaga na Dofineji dobra za samozavest ekipe. "To je nekaj, kar smo zagotovo potrebovali," je dejal.

Na vprašanje, ali je zmaga na etapni dirki pozitivna informacija za njegovo samozavest pred bližajočim se Tourom, je odgovoril pritrdilno, a hitro dodal, da je zmaga na Dofineji eno, zmaga na Touru pa nekaj povsem drugega. "Ampak uživajmo zdaj v končni zmagi. Navsezadnje take dirke kot je Dofineja, ne zmagaš ravno vsak dan," je namignil Roglič, ki je zmagal tudi v posebnem točkovanju za zeleno majico. Na zmagovalnem odru sta se mu pridružila oba sinova Lev in mlajši Aleks. V pogovoru za Val 202 je razkril, da ga jutri čakajo preiskave. Bržkone je imel v mislih levo ramo, na katero je padel v dramatični 5. etapi.

Današnjo zadnjo etapo s ciljnim vzponom na Plateau des Glieres (9,3 km/7,3 %) je sicer dobil Španec Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) pred Američanom Matteom Jorgensonom. Tretji je bil Kanadčan Derek Gee (+0:15), Roglič je ciljno črto prečkal kot šesti z zaostankom 48 sekund.

V zadnji etapi je bilo v beg udeleženih veliko kolesarjev, najprej 11, na koncu devet, a odločitev o zmagovalcu je vseeno padla iz skupine najboljših na zadnjem klancu. Devet ubežnikov na čelu je imelo pred začetkom vzpona na Plateau des Glieres vsega 25 sekund naskoka.

Na najbolj strmem delu, v prvih sedmih kilometrih klanca, je napadel na dirki zelo razpoloženi Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Družno so ga ulovili pri Bori in Ineos Grenadiers, nato pa je Roglič 5,5 km pred ciljem začel popuščati. V ospredju so bili nato le še Rodriguez, Jorgenson in Gee, predvsem Američan je na koncu ostal nekoliko prekratek za drugo zmago na večdnevnih dirkah po letošnji Pariz - Nici. Na koncu je z zaostankom osmih sekund osvojil drugo mesto, zmagovalno trojko pa je zaokrožil Kanadčan Gee s 36 sekundami zaostanka.

Zmagovalni oder kriterija po Dofineji:

Evenepoel na 85 odstotkih pripravljenosti

Remco Evenepoel, ki se ga je pred začetkom dirke poleg Rogliča omenjalo kot glavnega favorita za zmago, je dirko z 2:25 minute zaostanka končal na 7. mestu. "Glede na to, da sem nekje na 85 odstotkih svoje pripravljenosti, je to najboljši scenarij. Zmagal sem etapo (kronometer, op. a.), večkrat sem lahko v klanec sledil najboljšim hribolazcem, tudi spusti so mi šli dobro, tako da je vse pozitivno," je bil po zaključku Dofineje dobro razpoložen Belgijec.

Na vprašanje, kaj bo počel do Toura, se je pošalil, da bo počival in igral nogomet, a se je hitro zresnil in priznal, da ga čaka še kar nekaj dela. "Čaka me veliko treninga, si bom pa najprej vzel nekaj dni za regeneracijo, kar je zame zelo pomembno. Potem bomo na Isoli 2000 (tam se pripravlja tudi Pogačar) preverili, če so ceste odprte (za ogled trase in trening, op. a.). Zagotovo pa si bomo podrobneje ogledali etape okoli Nice," je napovedal kapetan ekipe Soudal Quick-Step.

"Zdaj je najbolj pomembno ohraniti mirnost, dobro trenirati in uživati v novem okolju. Seveda to pomeni dolgo odsotnost od doma, ampak vse to počnem zaradi Toura in mislim, da je zelo pomembno. Zelo se veselim," je zaključi belgijski prvak v cestni vožnji in svetovni prvak v kronometru.

Tour je tik pred vrati. Prva etapa se bo začela že 29. junija – start bo v Firencah – cilj pa 21. julija v Nici. Zadnji dan bo na sporedu zelo zahteven kronometer, ki lahko premeša razmerja med najboljšimi.

