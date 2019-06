Primož Roglič ostaja brez slovitega Toura

Vodstvo ekipe Jumbo-Visma se je odločilo, da bo imelo tudi na letošnjem francoskem Touru podobne ambicije kot lani. Njihova želja je, da bi bili konkurenčni v šprintih, spogledujejo pa se tudi z najvišjimi mesti v skupni razvrstitvi.

A ne bodo računali na Primoža Rogliča, ki je bil po Giru, na katerem je bil tretji, vidno utrujen. Po koncu tritedenske italijanske pentlje je bil povsem izčrpan. Težave z želodcem so mu vzele ogromno energije, povrhu vsega nekaj dni ni imel pravega apetita, kar se je poznalo v zaključnih in ključnih etapah, v katerih so prevladovale vožnje v klanec. Prav tako je prejel kar nekaj udarcev. Najbolj neprijeten je bil padec, ob katerem se je znašel na tleh in dobil udarec v rebra, posledice pa čutil vse do konca dirke.

Ker s partnerico Loro pričakujeta prvorojenca, mu bo počitek prišel še kako prav, do začetka Toura, ki je bil pred začetkom leta še v njegovem koledarju, pa je manj kot mesec.

Tako pri nizozemskem moštvu stavijo na Nizozemca Stevena Kruijskwijka, v šprintih pa upajo na močne noge Dylana Groenewegna.

Roglič kapetan na Touru 2020

Lani je bil Roglič s četrtim mestom najboljši kolesar ekipe na slovitem Touru, Kruijswijk je bil mesto za njim, medtem ko se je Groenewegen veselil dveh zmag v ciljnem šprintu.

Na letošnjem Giru je osvojil skupno tretje mesto. Foto: Anže Malovrh/STA

Ob dvojici bodo na Dirki po Franciji, ki se začne 6. julija v Bruslju in konča 28. julija na Elizejskih poljanah v Parizu, kolesarili še Mike Teunissen (Niz), Amund Jansen (Nor), Tony Martin (Nem), George Bennett (NZl) ter Belgijca Wout van Aert in Laurens De Plus.

Rogliča lahko na Touru spet pričakujemo prihodnje leto, kar je že povedal direktor ekipe Richard Plugge, pri čemer je dal jasno vedeti, da bo slovenski kolesar imel vlogo kapetana. Glede na to, da ima pogodbo z Nizozemci še za prihodnje leto, je jasno, da se bo to zgodilo leta 2020.