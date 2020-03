Prva etapa dirke Pariz-Nica Nemcu Schachmannu, Slovenca v ozadju

Nemec Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) je zmagovalec prve etape kolesarske dirke Pariz-Nica. Na 154 kilometrov dolgi etapi s startom in ciljem v Plaisirju je v zaključnem sprintu ugnal oba Belgijca Dylana Teunsa (Bahrain-McLaren) in Tiesja Benoota (Sunweb).

Četrti je bil z zaostankom treh sekund Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), ki je prvi napravil selekcijo med vodilnimi.

Edina slovenska predstavnika na dirki, ki kolesarita za ekipo Bahrain-McLaren, sta končala v ozadju. Jan Tratnik je bil 99. z zaostankom devetih minut in 33 sekund, Domen Novak pa je na 109. mestu zaostal deset minut in 51 sekund.

🏁 Victoire au sprint pour Maximilian Schachmann !

🎬 Revivez le dernier kilomètre de la première étape.



🏁 @MaxSchachmann for the win !

🎬 Relive the last km of the first stage. #ParisNice pic.twitter.com/8QLG7zONeI — Paris-Nice (@ParisNice) March 8, 2020

V razgibani etapi je Francoz za prvi ključni trenutek etape poskrbel pred prvim vmesnim sprintom 30 kilometrov do cilja, ko je navkreber krenil za Benootom. Pred skupino zasledovalcev sta si nabrala toliko prednosti, da sta nadaljevala s sodelovanjem in si prikolesarila 40 sekund prednosti.

Do cilja v Plaisirju sta sicer prišla med vodilnimi, a sta se jima na zadnjem vzponu ter na odseku s kockami pridružila Schachmann in Teuns, ki sta prihranila največ moči. Nemški državni prvak je počakal na pravi trenutek in v zadnjih 150 metrih ugnal Belgijca za vodstvo v skupnem seštevku, dve sekundi pred Benootom in štiri pred Teunsom.

💥 @romainbardet et @WarrenBarguil sont tombés et ont perdu un temps précieux. Le peloton est scindé en plusieurs groupes.



💥 @romainbardet and @WarrenBarguil went to the ground and lost time. The peloton split in several parts.#ParisNice pic.twitter.com/f0NsBYvAER — Paris-Nice (@ParisNice) March 8, 2020

Manjkajo številne najboljše ekipe

Etapa je sicer potekala v deževnih in vetrovnih razmerah, kar je nekajkrat razbilo glavnino na manjše skupine. V boju za skupno zmago sta velik udarec s skoraj triminutnim zaostankom doživela Romain Bardet in Richie Porte. Vincenzo Nibali, Nairo Quintana, Thibaut Pinot ter Sergio Higuita so se na zahtevni etapi izognili težavam in v cilj prišli z zaostankom 25 sekund.

Na dirki zaradi novega koronavirusa ne nastopajo številne najboljše ekipe, med drugimi tudi Jumbo-Visma in UAE Team Emirates, za kateri kolesarita Primož Roglič oziroma Tadej Pogačar, ki bi bila med glavnimi favoriti za skupno zmago. Manjkajo tudi ekipe Mitchelton-Scott, Ineos, Astana in še nekatere druge.

V ponedeljek bo na sporedu ravninska druga etapa od Chevreusa do Chalette-sur-Loinga (166,5 km).

Preberite še: