Nedeljska težka, kar 266,9 kilometra dolga preizkušnja kolesarje na svetovnem prvenstvu v Avstraliji vodi do zlate medalje in posledično mavrične majice, ki ima posebno veljavo v kolesarski karavani. Osrednji slovenski adut za tovrstni podvig v daljni Avstraliji je Tadej Pogačar. Slovenski selektor Uroš Murn kljub nekoliko okrnjeni zasedbi verjame, da se bo naša reprezentanca lahko vmešala v boj za medalje, številka 1 svetovnega kolesarstva pa se razumljivo spogleduje s prestižno majico.

Članske cestne dirke na svetovnih prvenstvih vselej veljajo za nepredvidljive in drugačne, kot jih kolesarji vozijo med letom. Na razplet vpliva ogromno dejavnikov. Kolesarji ob sebi nimajo klubskih pomočnikov za idealno taktiko, zato imajo prednost močnejše nacije z več aduti v svojih rokavih.

Slovenski šampion Tadej Pogačar (na svetovnih prvenstvih na cestnih dirkah so njegove uvrstitve 18., 33., 37. mesto) je že večkrat izpostavil, da imajo kolesarji na tovrstnih preizkušnjah na voljo le en naboj. In če ga izstrelijo pravočasno, potem se lahko znajdejo v boju za medaljo. In to si želi član UAE Emirates. Velika želja je celo zlata medalja, ki ji pritiče mavrična majica – ta ima v svetu kolesarstva prav posebno veljavo. Edini Slovenec z medaljo na cestni dirki na svetovnem prvenstvu je še vedno njegov mentor pri arabskem moštvu Andrej Hauptman, ki je bil pred 21 leti na Portugalskem bronast.

Članska cestna dirka na SP v Avstraliji se bo začela v nedeljo ob 2.15 po slovenskem času.

Sposoben velikega podviga

Da je sposoben dirkati na enodnevnih preizkušnjah, je v preteklosti že večkrat dokazal. Zmage na dveh spomenikih Liege–Bastogne–Liege in Dirki po Lombardiji ter letošnji spomladanski klasiki Strade Bianche to zgovorno potrjujejo. "Osvojil sem ta dva spomenika, zato lahko tudi svetovno prvenstvo," je optimističen Pogačar.

Jan Tratnik bo Tadeju Pogačarju v veliko pomoč. Foto: Peter Podobnik/Sportida

A se zaveda, da je pot do mavrične majice izjemno zahtevna. V nedeljo, ko se bo ob 2.15 po slovenskem času vse skupaj začelo, se pričakuje neizprosen boj. Slovenija bo nastopila z le šestimi kolesarji, čeprav ima možnost z osmimi. Težave s poškodbami in drugimi zdravstvenimi nevšečnostmi so razlog, da v slovenskih vrstah ni Primoža Rogliča, Mateja Mohoriča in Luke Mezgeca.

Moštvo okoli Pogačarja bodo tako tvorili Jan Polanc, Jan Tratnik, Domen Novak, Jaka Primožič in David Per.

Da bi bil zaključek težak in v njem le peščica s Pogačarjem na čelu

Selektor Uroš Murn kljub vsemu verjame, da ima Slovenija kakovostno zasedbo za boj za medalje in celo mavrično majico. "V Avstraliji smo s šestimi. Upali smo, da bi se lahko Luka priključil, vendar zaradi poškodbe ne more kolesariti. V ekipi je dobra kemija. Danes smo si zadnjič ogledali traso. Dirka bo težka, ker je zelo dolga. A to je naša prednost, ker imamo izkušene kolesarje. Menim, da se bomo zelo dobro odrezali," je pozitiven novinec na selektorskem mestu, ki je o receptu za medalje dejal: "Idealno bi bilo, da bi dirka po 200 kilometrih postala najtežja. Da bodo ob koncu le še redki. Vendarle imamo dobre kolesarje za tovrstne razplete."

Selektor Uroš Murn je pred nedeljsko cestno dirko optimističen. Foto: Sportida

Tratnik je dal vedeti, da bo ekipa naredila vse, da Pogačarja pripelje v ta položaj: "Mislim, da bo zelo pomembno, da smo v begih. Ne smemo pustiti, da bi kakšna večja skupina šla naprej. Če bomo na koncu prišli skupaj, bomo pomagali Tadeju do dobrega rezultata."

Favoritov ogromno

"To bi bil perfekten scenarij za dober rezultat. Vsi gledamo proti zlati medalji. A se mora za perfekten rezultat zgoditi perfekten dan. Počakati moramo na nedeljo, ko bomo videli, kako bo šlo, ter upati na najboljše," je ob tem pristavil številka 1 svetovnega kolesarstva, ki je bil zadovoljen z vrtenjem pedal na kronometru, na katerem je Pogi osvojil šesto mesto: "Bolj kot ne je bilo to, kar sem pričakoval. Jaz sem pokazal dobro predstavo. Dobro sem se počutil in to je bila dobra priprava za nedeljsko dirko."

Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel spadata v ožji krog favoritov za zlato odličje. Foto: Reuters

Ob pogledu na tekmece je jasno, da bodo imele največje kolesarske nacije v svojih vrstah kar nekaj adutov za zlato medaljo, zato bo težko nadzirati vse njihove napade. Nizozemci stavijo na Mathieua van der Poela, ki mu trasa ustreza, in Dylana van Baarleja, Belgijci na Wouta van Aerta in zmagovalca Vuelte Remca Evenepoela, na domačih tleh bi rad na kolesarski Olimp stopil Michael Matthews. Zanimivo bo videti, kako se bosta po vseh težavah odrezala aktualni prvak Julian Alaphilippe in njegov francoski rojak Benoit Cosnefroy. Tu so še Italijan Matteo Trentin ter Danca Magnus Cort in Jakob Fuglsang (na dirki ne bomo videli aktualnega lastnika rumene majice z Dirke po Franciji Jonasa Vingegaarda, ki se bo po veliki zmagi vnovič predstavil javnosti prihodnji teden na Dirki po Hrvaški). Svoja železja v ognju imajo tudi Britanci in druge večje kolesarske nacije.

Dolga in težka dirka, na kateri se bodo ozirali nase

Krog favoritov na takšnih enodnevnih dirkah in zlasti v reprezentančnih opravah je razumljivo širok. Še posebej na takšni trasi. Kolesarji bodo morali opraviti s kar 266,9 kilometra dolgo progo, v tem času pa prevoziti 3.945 višinskih metrov. Že po dobrih 27 kilometrih jih čaka 8,7 kilometra dolg vzpon s petodstotnim povprečnim naklonom na goro Keira.

Foto: UCI

Zatem bo sledilo 12 krogov, dolgih 17,1 kilometra, vsak pa bo vseboval dva krajša vzpona. Prvi je dolg 900 metrov s 4,5-odstotno povprečno naklonino, pri drugem pa se bodo vzpenjali 1,1 kilometra, povprečni naklon bo znašal 7,7 odstotka (maksimalen naklon bo 14-odstoten kaj kmalu po začetku vzpona). Zadnji kilometri dirke so relativno ravni.

"Ne vem, ali smo pod pritiskom. Druge reprezentance imajo več kolesarjev. Morda je več pritiska na njih, a verjamemo, da smo tudi mi ena močnejših reprezentanc, da se lahko podamo v boj za medalje," je dejal Pogačar, ki bo moral biti na preži in se odzvati razumsko. Spomnimo se, kako so ga pri ekipi Jumbo-Visma na Dirki po Franciji napadali z dvema kolesarjema in ga posledično zlomili, zato Pogi pred nedeljsko preizkušnjo razumljivo ni razkril svoje taktike: "Počakati bomo morali na nedeljo in bomo videli, kaj bomo naredili. Narediti moramo svoje stvari. Ne bomo povedali, ker nima smisla. Bolj bomo gledali nase kot na druge in kolesarili svojo dirko."