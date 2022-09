K Pogačarju in Polancu se seli težkokategornik

30-letni britanski kolesar Adam Yates, ki tako po dveh sezonah zapušča moštvo Ineos Grenadiers, je ekipi UAE Emirates, kjer se vse vrti okrog prvega zvezdnika Tadeja Pogačarja, obljubil triletno zvestobo.

