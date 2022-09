Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Na svetovnem prvenstvu imaš v loku samo eno puščico. Napad, za katerega se odločiš, mora biti tisti pravi," se pred nedeljsko cestno dirko, na kateri bo eden glavnih favoritov za zmago, zaveda Tadej Pogačar. Od pričakovanj ne beži, tudi sam si želi naslova svetovnega prvaka in mavrične majice, ki spada zraven. Tudi odgovor na vprašanje, katera majica mu je bolj všeč, mavrična majica svetovnega prvaka ali rumena majica zmagovalca Dirke po Franciji, ne dopušča dilem. "Mavrična z napisom UAE," pravi prvi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze.

Tadej Pogačar se zaveda, da ga v nedeljo časa težka dirka, na kateri bo dober timing za napad izjemnega pomena. Foto: Vid Ponikvar

Tadej Pogačar je v Avstralijo, na prizorišče 89. svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu, pripotoval neposredno iz Kanade, kjer je natanko dva tedna pred cestno dirko na svetovnem prvenstvu zmagal na dirki VN Montreala in se takoj uvrstil med osrednje kandidate za osvojitev naslova svetovnega prvaka.

Čeprav je že večkrat dokazal, da se izjemno dobro znajde tudi na enodnevnih dirkah - do zdaj je zmagal že na dveh kolesarskih spomenikih, Dirki po Lombardiji in belgijski klasiki Liège-Bastogne-Liège, spomladi letos pa po močnem napadu 50 kilometrov pred ciljem dobil tudi dirko Strade Bianche -, se na cestni dirki svetovnega prvenstva še nikoli ni prebil med prvo deseterico.

V sodnem dnevu do najboljšega rezultata na SP

Leta 2019 je bil na svetovnem prvenstvu Pogačar edini od Slovencev, ki je zdržal do cilja. Foto: Kolesarska zveza Slovenije Do zdaj je bil v članski konkurenci najvišje uvrščen leta 2019, ko je na cestni dirki v angleški grofiji Yorkshire osvojil 18. mesto.

Takrat je v izjemno težkih razmerah preizkušnjo od Leedsa do Harrogata končalo zgolj 46 kolesarjev, kopica pa jih je zaradi dežja in mraza odstopila. Tudi preostalih sedem Slovencev.

"Res je, da se lahko izkažem tudi na enodnevnih dirkah, a to vseeno ni moje področje," je v pogovoru za nizozemsko spletno stran Wielerflits izjavil Pogačar.

To pa nikakor ne pomeni, da mu enodnevne dirke niso všeč.

"Napad, za katerega se odločiš, mora biti pravi"

"Vse, kar je nepričakovano, mi je všeč. Vedno moraš tvegati in to zagotovo velja tudi za svetovno prvenstvo. Vedno moraš počakati in videti, kako se stvari tisti dan odvijajo. Nikoli ne veš, kaj lahko pričakuješ. Toliko se lahko zgodi. Na svetovnem prvenstvu imaš v loku samo eno puščico. Napad, za katerega se odločiš, mora biti tisti pravi.

Na svetovnem prvenstvu v Imoli (leta 2020, op. p.) sem napadel prezgodaj. V tistem trenutku sem pričakoval, da se mi bo pridružilo še nekaj kolesarjev. Ko nihče ni reagiral na moj napad, sem se vseeno odpeljal naprej. Škoda, takrat sem imel močne noge. Morda je to pomembna lekcija za to svetovno prvenstvo," je namignil Pogačar, ki je v Imoli, natanko teden dni po nepričakovanem zmagoslavju na Dirki po Franciji, osvojil 33. mesto.

Primož Roglič je bil na SP v Imoli leta 2020 šesti. Foto: Vid Ponikvar

Pod takrat najboljši slovenski dosežek se je podpisal Primož Roglič, ki je bil šesti, a edini Slovenec z medaljo na cestni dirki svetovnega prvenstva je po dolgih 21 letih še vedno Andrej Hauptman, ki je bil leta 2001 v Lizboni tretji.

Rogliča zaradi poškodb, ki jih je staknil ob padcu na Dirki po Španiji, v Avstraliji ne bo, tako kot ne Mateja Mohoriča in Luke Mezgeca.

Močni, a ne po številu

V slovenski reprezentanci bo v nedeljo, 25. septembra, na cestni dirki samo šest imen. Slovenija je imela sicer osem kvot, a jih zaradi zdravstvenih težav ali slabe forme selektor Uroš Murn ni mogel zapolniti.

Pogačarju bodo tako pomagali Domen Novak, ki bo v prihodnji sezoni tudi njegov moštveni kolega v ekipi UAE Emirates, Jan Polanc, Jaka Primožič, David Per in Jan Tratnik, ki bo slovenski as v rokavu.

Foto: Vid Ponikvar

"Nimamo tako številčne ekipe kot nekateri drugi narodi, ki bodo startali z osmimi kolesarji, kot na primer Belgija, Nizozemska, Italija in Francija, a nič ne de, imamo močno ekipo in tega, da nas bo samo šest, ne vidim kot slabost," je pred cestno preizkušnjo optimističen Pogačar. Ob tem se zaveda, da ne bo lahko

"Dirka bo zelo zahtevna," pred nedeljsko cestno dirko z 266,9 kilometra in 4.167 višinskimi metri napoveduje prvi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze.

Profil trase za cestno dirko:

"Čaka nas več kratkih vzponov, poleg tega je trasa zaradi številnih ovinkov zelo tehnična. To pomeni, da bo zelo primerna za napade, zato lahko pričakujemo zelo zanimivo dirko. Morda lahko manjša skupina pobegne v zaključku. To bi lahko bilo v mojo korist," napoveduje Pogačar, ki si je noge v Wollongongu v Avstraliji, ki gosti 89. svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, dodobra ogrel že na nedeljski vožnji na čas, na kateri je med specialisti za kronometer osvojil visoko šesto mesto.

"Dirka za svetovno prvenstvo je vedno zelo odprta in lahko se zgodi marsikaj. Konkurenca za naslov svetovnega prvaka je zelo velika in zmaga lahko marsikdo. Ves dan moraš biti izjemno pozoren in poskušati izkoristiti svoje priložnosti. Po Dirki po Franciji je svetovno prvenstvo moj glavni cilj jesenskega dela sezone," je povedal 23-letni Slovenec.

Mavrična ali rumena majica?



Pogačar je v intervjuju za nizozemski Wielerflits odgovarjal tudi na vprašanja o letošnjem Touru. Dejal je, da je izjemno ponosen na svojo predstavo in da se je na dirki marsičesa naučil, ni pa hotel razkriti, kaj točno misli, saj bi s tem nova spoznanja razkril svojim konkurentom. "Ne gre za to, da bi zagrešil velike napake. Ko pa sešteješ vse manjše napake, so te zagotovo vplivale na mojo predstavo. Mislim, da se lahko v prihodnje izognem marsikateri napaki in v prihodnji sezoni napredujem, zato sem glede prihodnosti optimističen."



Na vprašanje, ali mu je bolj všeč mavrična majica svetovnega prvaka ali rumena zmagovalca francoskega Toura, je bil njegov odgovor nedvoumen: mavrična majica z napisom UAE Emirates. Kaj za vas kot navijača pomeni več? Naslov svetovnega prvaka 4 glasov + 25,00%

Skupna zmaga na Dirki po Franciji 12 glasov + 75,00% Oddanih 16 glasov

Iz Avstralije v Italijo

23-letni slovenski kolesarski zvezdnik, ki je Tour po dveh zaporednih zmagah letos končal kot drugi, bo po koncu svetovnega prvenstva odpotoval v Italijo, kjer bo 8. oktobra branil zmago na zadnjem kolesarskem spomeniku sezone, Dirki po Lombardiji, še prej pa se bo ogreval na italijanskih dirkah Giro dell'Emilia (1. 10.) in Tre Valli Varesine (4. 10.).