Super svetovno prvenstvo v kolesarstvu leta 2027 v Franciji

Za takoimenovano super svetovno prvenstvo, ki bo v predolimpijskem letu združevalo vse discipline, od cestnega kolesarstva, do BMX-a, gorskega kolesarstva in tudi tekmovanj invalidov, so se ob Francozih potegovali tudi Nizozemci. Prvenstvo, ki bo nudilo tekmovanje v 19 disciplinah, bo na sporedu med 19. in 26. septembrom. Osrednja dirka bo seveda moška cestna dirka, ki bo potekala na enaki trasi kot leta 1980, ko je svetovni prvak postal Francoz Bernard Hinault.

"To je velika priložnost za francosko kolesarstvo, ki bo prinesla pozornost našemu športu. Moja želja je, da se predstavimo na enaki ravni kot svetovno prvenstvo v ragbiju ali evropsko nogometno prvenstvo," pa je ob izboru za SFP povedal predsednik francoske zveze Michel Callot. Leto prej bo gostitelj svetovnega prvenstva Montreal. Že pred tem pa je bilo znano, da bo SP 2023 v Glasgowu, 2024 v Zürichu in 2025 v Ruandi.