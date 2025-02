Pogačarjev vroči puščavski boj, Roglič ima izziv z Vingegaardom

Slovenska kolesarska velikana Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) bosta prihodnji teden vstopila v tekmovalni del 2025. Najboljši kolesar lanskega leta bo skušal priti do zmage na Dirki po Združenih arabskih emiratih, ki jo želijo osvojiti njegovi šefi, Roglič pa se bo na Dirki po Algarveju na Portugalskem pomeril z nekdanjim moštvenim kolegom Jonasom Vingegaardom (Visma | Lease a Bike).

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) bo po sanjskem letu 2024 novo sezono otvoril na sedemdnevni Dirki po ZAE (17.–23. februar), kjer bo glavni favorit za skupno zmago. Dirka, ki jo je v letih 2021 in 2022 že osvojil ter se začne v ponedeljek, ponuja raznolik profil s štirimi ravninskimi etapami, dvema zaključnima vzponoma in vožnjo na čas, ki bo prvi resni test njegove pripravljenosti.

"Vse je potekalo po načrtih, treningi so bili dobri in po nekaj letih se res veselim nastopa v ZAE. Seveda je cilj, da se borimo za zmago," je povedal Pogačar. Dodal je, da se zaveda pasti, ki jih prinaša močan veter v ravninskih etapah.

Ključni preizkušnji bosta v tretji in zadnji etapi, ko bodo kolesarji osvajali vzpone na Džebel Džajs (19 kilometrov/5,6 odstotka) in Džebel Hafit (10,9 kilometra/6,7 odstotka), kjer bo Pogačar s pomočjo Domna Novaka in drugih ekipnih kolegov skušal krojiti razplet.

Veliki spopad učitelja proti učencu: Roglič vs. Vingegaard

Na zahodu Evrope bo aktiven še drugi slovenski kolesarski šampion Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe). Sezono začenja na Dirki po Algarveju (19.–23. februar), kjer se bo prvič v novem dresu pomeril z nekdanjim učencem Jonasom Vingegaardom, s katerim sta bila skupaj v ekipi, ki zdaj sliši na ime Visma | Lease a Bike. "Cilj je priti v najboljšo možno formo. Rezultati bodo takšni, kot bodo. Ne vem, kako hitri bodo drugi favoriti. Cilj, ki mu lahko sledim, je poskusiti zgraditi najboljšega Primoža, kar jih je bilo," je za cyclingnews.com dejal v svojem značilno sproščenem slogu.

Njuni največji tekmeci bi bili lahko Joao Almeida (UAE Emirates), Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), svojo novo epizodo v kolesarstvu pa bo v dresu Tudor Pro Cycling začel Francoz Julian Alaphilippe.

Vsi trije, ki spadajo v ožji krog favoritov za zmago na letošnji Dirki po Franciji, bodo začeli vrteti kolesa v prihodnjem tednu. Foto: Red Bull - BORA - hansgrohe

Na Portugalskem Rogliča in druščino čakata dve ključni etapi – zahtevni klanec do Foie (8,4 kilometra/7,6 odstotka) v drugi etapi in zaključni kronometer, ki bi lahko odločil o skupnem zmagovalcu. Ta bo dolg 19,6 kilometra, v zaključku pa bo kolesarje čakalo 2,6 kilometra vožnje navkreber. Ob Rogliču bo v Algarveju nastopil tudi Jan Tratnik, medtem ko bo Gal Glivar edini slovenski predstavnik pri Alpecin-Deceuninck.

Za oba slovenska asa bo uvodna dirka zgolj prvi korak v sezoni, ki bo vrhunec dosegla na tritedenskih dirkah. Pogačar bo svoje cilje usmeril proti Dirki po Franciji, kjer se bo spopadel z Rogličem, Vingegaardom in Remcom Evenepoelom, medtem ko bo Roglič v prvi polovici leta svojo formo tempiral za Giro.