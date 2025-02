Ganljiva gesta Fundacije Tadeja Pogačarja

V Društvu Junaki 3. nadstropja, kjer se osredotočajo predvsem na finančno, socialno in psihološko podporo Junakom in njihovim družinam med zdravljenjem in po zdravljenju te zahrbtne bolezni, zato letos opozarjajo, da je okrevanje vsestranski proces. Ta zahteva dolgoročno podporo v obliki zdravstvenih pregledov, psihološke pomoči in družbene vključenosti. "Pogosto mislimo, da se zgodba zaključi s koncem zdravljenja, vendar se za mnoge Junake takrat začne nova bitka – spopadanje s posledicami bolezni in terapij, ki so jim rešile življenje," poudarjajo v društvu. Zato so še posebej hvaležni, da njihova prizadevanja prepoznavajo tudi širša skupnost in fundacije, ki s svojo podporo prispevajo k boljšemu okrevanju otrok.

Med tistimi, ki so se odzvali na potrebo po celostni podpori, je ob letošnjem mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku tudi Fundacija Tadeja Pogačarja. V želji, da bi otrokom med zdravljenjem in po njem omogočili kakovostnejšo rehabilitacijo, so danes predstavnikom Društva Junaki 3. nadstropja na kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike v Ljubljani predali novo opremo za razgibavanje v vrednosti devet tisoč evrov. S tem so omogočili še boljše pogoje za gibalno terapijo, ki je ključna za okrevanje po napornem zdravljenju. "Zelo bomo veseli, če bomo s to donacijo vsaj malo pripomogli k celostni obravnavi malih Junakov, ki se vsak dan pogumno spopadajo s težko boleznijo. To so res pravi Junaki. Upam, da jim bo ta oprema olajšala okrevanje in jim pomagala hitreje stopiti nazaj v brezskrbno otroštvo, ki si ga zaslužijo," je povedal Mirko Pogačar, oče ustanovitelja fundacije Tadeja Pogačarja, aktualnega svetovnega kolesarskega prvaka ter zmagovalca Tour de France in Giro d'Italia.

Vse, ki želijo podpreti Junake tudi finančno, društvo vabi k donaciji na spletni strani društva ali s pošiljanjem SMS-sporočila JUNAKI5 na 1919, s čimer otrokom prispevajo 5 evrov. Vsak prispevek pomeni korak bližje k uresničitvi cilja – ustvariti prijaznejše in spodbudnejše okolje za male Junake in njihove družine.