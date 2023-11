Belgijski kolesar Nathan Van Hooydonck je septembra na lastni koži izkusil, kako hitro se življenje lahko postavi na glavo. Še julija je dirkal na francoskem Touru in moštvenemu kolegu pri Jumbo-Vismi Jonasu Vingegaardu pomagal do druge zaporedne zmage na najpomembnejši etapni dirki leta, nato pa zaradi nenadnih težav s srcem skoraj povzročil družinsko tragedijo.

Ko sta bila z visoko nosečo ženo Alicio na poti na ginekološki pregled in sta na križišču čakala na zeleno luč, je nenadoma omedlel, nezavedno pritisnil na plin in zapeljal v križišče. Pri tem je povzročil nesrečo, v katero je bilo vpletenih pet avtomobilov, življenje pa mu je rešil hiter odziv reševalcev, ki so ga oživili z defibrilatorjem.

Foto: Guliverimage

Vsi pravi ljudje so bili na pravem mestu

"Imel sem vso srečo tega sveta," je Van Hooydonck izjavil v nedavnem intervjuju za nizozemsko televizijo NOS. "Vsi ljudje, ki so morali biti v bližini, da so me obdržali pri življenju, so bili tam. Eden je stekel po defibrilator, drugi mi je masiral srce, tretji pa me je oživljal s tehniko usta na usta. Če bi si eden od teh treh ljudi tisti dan privoščil prost dan, bi se vse skupaj razpletlo drugače," se zaveda Belgijec, ki je imel še to srečo, da se je nesreča zgodila v bližini policijske postaje in da so bili policisti, ki so ga s hitrim posredovanjem obdržali pri življenju, tako hitro ob njem.

Poznejše preiskave so pokazale, da je doživel srčni zastoj. Zdravniki so ga preventivno spravili v umetno komo in mu vstavili notranji defibrilator, ki se uporablja za odpravljanje srčnih aritmij.

Kolesarji Jumbo-Visme so se nanj spomnili tudi na zmagovalnem odru letošnje Dirke po Franciji. Foto: Guliverimage

Še vedno išče odgovore

Ko se je prebudil iz kome, je še vedno upal, da bo lahko nadaljeval športno kariero. Za mnenje je najprej vprašal očeta. "Lahko sem premikal roke in noge in očeta, ki je običajno zelo pozitivno naravnan, sem vprašal, ali misli, ali bom lahko nadaljeval kariero. Ko je odgovoril, da bomo to še videli, sem takoj vedel, kje smo."

Tudi za zdravnike ni bilo nobenega dvoma, takoj so mu odsvetovali nadaljnje ukvarjanje z vrhunskim športom, tako kot se je to lani zgodilo Sonnyju Colbrelliju, ki se je zgrudil v cilju uvodne etape Dirke po Kataloniji, in še nekaterim drugim kolesarjem, ki so zaradi težav s srcem letos končali kariero, vključno s Sepom Vanmarckom, Wesleyjem Krederjem, Nikiasom Egom in Janom Polancem.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Še vedno ni jasno, kaj je bil vzrok za srčni zastoj. Van Hooydonck je pred sezono opravil podroben zdravniški pregled in nič ni nakazovalo, da se z njegovim srcem dogaja karkoli nevarnega. Šele podrobnejše preiskave po srčnem zastoju so pokazale, da ima povečan desni prekat. Van Hooydonck si seveda želi odgovorov in išče razloge, ne samo zaradi sebe, ampak tudi zaradi moštvenih kolegov v ekipi Jumbo-Visma.

"Sem morda preveč treniral?"

"Kot posledica tega se je razvila srčna aritmija. Decembra me je pregledal ekipni zdravnik in nič ni kazalo na morebitne težave. Nihče ne ve, kako so se lahko razvile v samo osmih mesecih. Sem morda preveč treniral? Od sebe sem vedno veliko pričakoval. Vseeno mislim, da to ni razlog za moje težave. Res je, da se je po premoru zaradi epidemije covida način dirkanja spremenil. Vse je hitreje, včasih dirkamo v izjemno težkih pogojih. Tudi ko je 40 stopinj Celzija, še kar nadaljujemo. To ni zdravo," se zaveda.

Želi si, da bi se zdravniki še bolj poglobili v izvor njegovih težav. "Rad bi vedel, kaj je šlo narobe, še posebej zaradi sotekmovalcev in preostalih ljudi, ki so vpleteni v šport, da bodo vedeli, kakšne so lahko posledice, če narediš to ali ono. Za zdaj vse skupaj ostaja skrivnost," opozarja Van Hooydonck, ki se po izjemnem razočaranju, ki ga je čutil ob nenadnem koncu kariere, zaveda tudi izjemne sreče. Deset dni po nesreči in dva dni po novici, da bo moral kolo postaviti na stranski tir, je njegova žena Alicia rodila sina, Van Hooydonck pa je lahko zapustil bolnišnico.

